李芷晴被批評認EQ「麻麻哋」　一度陷入自我懷疑：可能自己匿埋喊

憑《愛·回家之開心速遞》中「Elaine」一角成功入屋的李芷晴，早前參加無綫戀綜《女神配對計劃》而人氣急升。雖然被封為「女神」，但節目中她對感情的率直表現，亦惹來不少爭議及負評。昨日（2日）李芷晴接受《香港01》訪問，坦言當初參加節目是「好想拍拖」，但經歷過後，反而對愛情睇法大有轉變，由以往的「執著」變得「隨緣」。面對網民的猛烈攻擊，她承認曾陷入低潮，會質疑自己，更試過「匿埋喊」；不過，人氣帶動工作，李芷晴直言收入「多咗少少」，更開心表示多了錢可以「投資返喺自己身上」。

李芷晴當初參加《女神配對計劃》，目的非常明確：「其實我係本身參加嘅時候，我係真係抱持住一個，我會好快投入到一個新戀情嘅感覺去參加。」不過，經過節目的洗禮，李芷晴坦言最大的收穫反而是認識自己：「咁其實喺參加嘅過程，我又發現，哦，諗咗好多，原來可能我。可能有機會係一世人都未諗過嘅嘢，又可能認識自己多咗，知道多咗自己想要啲咩，需要啲咩。我覺得有時有啲嘢係，真係要搞清楚自己先。」她直言，這段經歷令她的愛情觀180度轉變。「變咗可能而家嘅感覺係我會隨緣少少，我會冇以前咁執著。我對愛情本身係好執著，我一定要搵到嗰個所謂『一見鍾情』嘅人。咁而家就會可能隨緣啲啊，都會同唔同嘅人，可能做朋友，認識下先。唔好咁心急話，我一定要好投入嗰個戀愛。」

節目令全港觀眾都知道李芷晴單身，她亦承認因此多了異性埋身：「其實都叫做第一次咁公開，因為以往嘅我係比較少講感情，咁可能大家都未必知道你究竟係咪單身。咁而家因為個節目，就大家都知道我係單身，好公開咁講咗呢件事嘅時候，咁都真係會有男仔會可能主動咗囉，我會 feel 到。可能知道你係 available 嘅時候，係會有嘅。」不過她表示目前仍在認識階段，未有心急投入戀情。

人氣急升的同時，李芷晴在節目中的表現亦引來極大迴響，當中不乏負評攻擊。她坦言一開始非常不習慣：「開頭有少少唔開心嘅，咁就都會有少少介意，或者可能自己匿埋，可能都會喊啊。」負評排山倒海而來，更令她一度陷入自我懷疑：「甚至乎可能會質疑自己，因為人哋會話，『點解你會咁樣做呢個決定？』跟住我就會諗，『其實我會唔會有更好嘅做法呢？』但係後尾我去到中後段，其實都發現，可能有啲人真係未必可以好理解。」

李芷晴指曾有網民用粗口留言作出帶侮辱性的人身攻擊。她當時鼓起勇氣回應，嘗試理性溝通：「我都會講話，『其實我哋係和平咁樣討論』，我會覺得，『我都好尊重你嘅意見，但係盡量我哋都理性少少去討論囉。』」沒想到，對方竟然道歉：「我都知道自己其實係激動咗。 我好開心嘅事係，其實佢都肯聽。咁我就覺得，哦，原來可以咁樣理性嘅溝通，我就最好囉。」

經歷過網絡風暴，李芷晴笑言自己EQ「麻麻哋」，但現在已「睇得開好多」：「其實我自己本身就覺得自己都麻麻哋嘅。但我哋覺得經過咗呢段訓練之後呢，而家好好多。始終每一樣嘢都一定有正反兩面，可能未必個個都認同自己囉。我會唔好強求大家嘅認同。身邊嘅人理解你嘅人，佢哋明白你就 OK 。」

《女神配對計劃》帶來的除了是情商的磨練，還有最實際的工作機會。李芷晴笑言，現在出街多了人認識：「以前會偏向係嗌我做《愛回家》角色，即係『Elaine』多。而家就會嗌『Step』啊，『芷晴』啊，或者可能『女神』啊！」她透露臨近年尾，工作量大增，更迎來新挑戰：「其實都真係有嘅，尤其係而家臨近年尾，多咗好多可能annual dinner啊。咁都會多咗做MC嘅機會啦。因為其實我係未做過 MC 嘅。所以真係因為呢個《女神》嘅節目，就多咗啲MC嘅job 啦。」她更預告將有唱歌表演，最近正「惡補」歌喉。

問到收入是否「三級跳」，李芷晴靦腆地說：「都係多咗少少。」她補充，自己本身有《六合彩》及《愛·回家》等穩定工作，收入一向穩定，但現在是「多咗唔同面向嘅工作」。賺多了，李芷晴亦不忘「裝備自己」及孝順家人：「我最近就可能裝備下自己多咗，可能買咗新相機，影多啲靚相畀大家睇啊。同埋有買咗啲嘢畀屋企人啊，可以花費，投資返喺自己身上咁樣。」