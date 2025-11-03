丁子朗迷上「公路單車」見洪松蔭唔敢偷師　反被對方主動開口先

丁子朗昨日（2日）出席TVB舉辦的全運會宣傳活動，他接受《香港01 》訪問時笑指自己最近迷上了「公路單車」這項運動，雖然丁子朗熱愛運動，但就不想參加比賽，輕輕鬆鬆自己玩就好了。丁子朗一提起運動立即雙眼發光，其實他私下是一個運動迷，亦非常享受做運動：「做運動會大腦釋放多巴胺，係真嘅！我好鍾意出汗嘅感覺。」

丁子朗昨日（2日）出席TVB舉辦的全運會宣傳活動。(葉志明 攝)

丁子朗一提起運動立即雙眼發光，其實他私下是一個運動迷，亦非常享受做運動。(葉志明 攝)

丁子朗透露最近愛上了公路單車，原因非常簡單：「可以同速度競賽，又可以同街邊啲車鬥快，雖然唔會夠佢哋快，但因為天氣冇咁熱，做運動真係好開心。」提到運動，丁子朗表示全運會最想看的項目就是三項鐵人：「因為今年全運會三項鐵人都喺香港做，有跑步、游水同踩單車，全部我都鍾意。」佢更立下「宏願」，希望有一天能把自己打造成「三項鐵人」的健碩身材。

丁子朗透露最近愛上了公路單車。(葉志明 攝)

丁子朗更立下「宏願」，希望有一天能把自己打造成「三項鐵人」的健碩身材。(葉志明 攝)

丁子朗好錫粉絲。(葉志明 攝)

不過，丁子朗就表示自己做運動純粹為開心，不會給太大的壓力自己，暫時未考慮報名參加比賽：「我自己做運動係開心為主，唔係一個好追時間嘅人。做比賽好似好緊張，好有勝負慾，好似會冇咗做運動嘅樂趣咁樣。」說到踩單車，丁子朗更興奮自爆在活動上重遇一位「殿堂級」的香港運動員，就是洪松蔭。

丁子朗就表示自己做運動純粹為開心，不會給太大的壓力自己。(葉志明 攝)

原來丁子朗曾與洪松蔭在電影《出租家人》中合作過。丁子朗憶述當時見面的情況，面對著洪松蔭他秒變小粉絲：「我都唔好意思同佢打招呼，因為人哋係殿堂級嘛！」怎料洪松蔭竟然主動跟他打招呼，還表示「好耐冇見」。丁子朗笑指自己「當堂嚇一跳」，然後說：「咁你都記得？非常之開心！」但丁子朗表示今次太匆忙，未有機會向洪松蔭請教踩單車心得，看來要等下次見面的機會了。

原來丁子朗曾與洪松蔭在電影《出租家人》中合作過。(葉志明 攝)

