張與辰早前適逢生日　商場亦意為他準備了驚喜

「中三生」張與辰繼今年年中舉行首個個人演唱會外，最近亦正式宣布即將於除夕夜舉行跨年演唱會！張與辰昨日（2日）於將軍澳一商場舉辦《張與辰《The Novara Ball》演唱會記者會》！記者會中，張與辰即場公布了有關首個跨年演唱會詳情，並率先透露籌備情況！及後，他於記者會中落力獻唱，並於會後舉行簽名會，齊齊與歌迷粉絲們分享這份喜悅！

「中三生」張與辰繼今年年中舉行首個個人演唱會外，最近亦正式宣布即將於除夕夜舉行跨年演唱會。(公關提供)

活動甫始，張與辰於現場一片歡呼聲中登場，並以演唱會主題曲《Novara》為記者會揭開序幕。提到一年連開兩次個人演唱會，他表示既感恩又期待，並表示籌備工作亦密鑼緊鼓進行中。被問到會否有驚喜送予觀眾樂迷，張與辰又大賣關子，但會盡自己所能呈現不一樣的舞台予觀眾，以報答大家。及後，張與辰邀請演唱會主辦及各單位到台上進行祝酒儀式，預祝演唱會火速爆滿！而張與辰亦隨即為現場觀眾送上自己作品《黑白》及偶像鄭秀文Sammi名曲《不拖不欠》，再次炒熱全場。

張與辰於現場一片歡呼聲中登場，並以演唱會主題曲《Novara》為記者會揭開序幕。(公關提供)

演唱過後，適逢早前為張與辰生日，商場亦特意為張與辰準備了驚喜，為他送上生日蛋糕以及集齊所有現場粉絲簽名及祝福的心意卡，預祝演唱會票房大賣，順利圓滿舉行。全場觀眾更即場大唱生日歌，為張與辰送上祝福，場面溫馨感人！最後，張與辰走到台下與一眾樂迷粉絲影大合照，答謝大家親臨現場為他打氣。及後，張與辰於活動後便即場舉行簽名會，並逐一為粉絲簽名。現場粉絲十分熱情，紛紛表示很高興能於與偶像近距離互動接觸，更會好好收藏這份禮物！「張與辰《The Novara Ball》演唱會」將於 12 月 31 日(星期三)假亞洲國際博覽館8號館盛大舉行，門票將於11月3日於Cityline正式公開發售！

適逢早前為張與辰生日，商場亦特意為張與辰準備了驚喜。(公關提供)

