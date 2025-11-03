瑪姬化身「校園導遊」到訪超過110間學校：少啲精力都唔得

主持人瑪姬一向瓣數多多，近年更化身「校園導遊」，積極走進中小學拍攝 ViuTV 節目《學界Create, Like and Share》。自2023年起，至今已到訪超過110間學校，訪問校長、師生、校友，向觀眾展示每間學校的獨有特色、驕人成就，甚至鮮為人知的小秘密。

瑪姬一向瓣數多多。(公關提供)

節目廣受學界歡迎，並將於11月2日起再度添食，逢星期日早上十點播出第三季，瑪姬坦言感到喜出望外：「真係無諗過節目會有咁好反應，其實當初籌備呢個節目時都係諗住試吓水溫，睇吓有無學校肯畀我哋入去採訪，好開心慢慢建立咗口碑，喺學界口耳相傳，越嚟越多學校主動接觸我哋，有部分甚至第三次邀請我哋到訪，大家變咗朋友。」

節目廣受學界歡迎，並將於11月2日起再度添食。(公關提供)

瑪姬表示拍攝今季節目令她大開眼界，更嘗試了多個「第一次」：「而家中學嘅課外活動真係精彩到你難以想像，我第一次坐喺課室入面嘅飛行模擬器，由同學仔教我操控國產飛機C919升降。我又喺有蓋操場學習氣步槍射擊，兩位讀緊中一嘅同學仔見我第一次玩，即刻提醒我要好專注先可以射準靶心。而小學生玩嘅運動項目亦都好多元化，同佢哋一齊踢毽、打欖球同籃球，真係少啲精力都唔得。」

瑪姬表示拍攝今季節目令她大開眼界，更嘗試了多個「第一次」。(公關提供)

