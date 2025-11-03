網絡驚傳李連杰「換零件」終極回春　赤裸上身拍片闢謠：人言可畏

現年62歲的國際武打巨星「功夫皇帝」李連杰，自十多年前被診斷患有甲狀疾病，一直受健康問題困擾，近年更多次傳出病危甚至逝世消息。今年8月他上載躺病床照自揭入院切除腫瘤並需要用輪椅代步，情況令人擔憂。不過經過好好休養，李連杰已回復元氣，容貌及精神狀態比之前年輕得多。

李連杰今年8月公開手術後病床照。（影片截圖）

日前李連杰樣貌逆齡回春！（小紅書）

但近日內地網絡瘋傳李連杰早前入院是「換零件」，更猜測這就是李連杰回春的真正秘密。有傳言指李連杰是換了一個年輕僧人的心臟，才突然變得那麼年輕，即使毫無根據，仍引起網民熱議及恐慌。

李連杰突然年輕登上了熱搜。（小紅書）

傳言愈傳愈烈，昨日（2日）李連杰就疑似對此作出回應，並赤裸上身拍片證明身上沒有進行過大手術的疤痕。李連杰以「這是一個坦誠相待的周末～～～」為題分享視頻，片中他赤裸上身，除了做出不同大功夫姿勢，更跳落游泳池玩水。在影片最後，李連杰語重心長地說：「人言可畏，活在這個時代要有自己的分析，老跟著別人的輿論跑，有點麻煩。雖然不認識那位朋友，也希望不要用人家的不幸事情去炒作，希望大家都健健康康的，有自己的獨立思考最重要。」

李連杰就疑似對此作出回應，並赤裸上身拍片證明身上沒有進行過大手術的疤痕。（小紅書）

為闢謠李連杰更到游泳池玩水。（小紅書）

李連杰認為活在這個時代要有自己的分析。（小紅書）

李連杰希望大家不要只跟著輿論跑。（小紅書）

有大批網民看到李連杰的最新片段後，都留言表示：「謠言止於智者」、「杰哥這個年紀這個身材可以」、「給人逼沒招了，直接脫光了」、「居然因為辟謠終於又看到了杰哥的肉體」、「這身材，那確實應該是很久沒運動了」、「給杰哥逼成啥樣了，只能通過坦誠相待來辟謠了」、「謠言該停止了吧」、「有很多人造謠他換零件了。他這是脫衣自證沒有手術刀口」。

網民都表示李連杰赤裸上身闢謠，希望黑粉不要在造謠。（小紅書）

有網民提及到一位名為「秋風」的武僧。（小紅書）

至於誰是李連杰口中的「這位朋友」，從小紅書熱搜及網民的留言中，提及到一位名為「秋風」的武僧。秋風被譽為「最帥少林武僧」，於去年因車禍去世，年僅21歲。秋風法名延珩，少林寺第三十四代武僧，以其深厚的武術功底和獨特的個人魅力在社交媒體上迅速走紅。2024年，還參演電視劇《赴山海》，在劇中飾演「秋風」。

秋風被譽為「最帥少林武僧」。（小紅書）