周杰倫概念股巨星傳奇　斥資800萬美元成G-Dragon公司戰略股東

由周杰倫的媽媽葉惠美與經理人等人共同創立的「周杰倫概念股」巨星傳奇公司，今日正式宣布入股韓國經理人公司Galaxy Corporation，透過產業基金投入約800萬美元（約6218萬港幣），認購由公司行政總裁錢中山全資擁有的產業基金，取得約16%權益。以及間接持有Galaxy不超過7%的已發行股本，成為新戰略股東。Galaxy Corporation旗下藝人包括：權志龍G-Dragon、韓綜 《Running Man》的金鍾國及主演《逆權司機》、《上流寄生族》的宋康昊。Galaxy同時擁有內容製作工作室，並曾製作包括Netflix播出的實境競賽節目《體能之巔：百人大挑戰》等內容，由於G-Dragon與周杰倫本身都份屬老友，今次舉動令人格外期待日後合作。

「周杰倫概念股」巨星傳奇公司由周杰倫的媽媽葉惠美與經紀人等人共同創立。（fb@周杰倫）

巨星傳奇公司正式宣布，透過產業基金投入約800萬美元（約6218萬港幣）入股韓國經理人公司Galaxy Corporation，該公司為G-Dragon權志龍所屬公司。

主演《逆權司機》、《上流寄生族》的宋康昊，也是Galaxy Corporation旗下藝人。

由於G-Dragon與周杰倫本身都份屬老友，今次舉動令人格外期待日後合作。

巨星傳奇表示，此次投資預期將為集團與Galaxy及旗下藝人帶來多方面協同效益，雙方目前正就策略性合作細節進行深入討論。合作範疇將涵蓋但不限於藝人展覽、演唱會、IP及週邊開發等領域。巨星傳奇強調，此次布局不僅有助於拓展娛樂及藝人管理業務，亦將進一步強化集團在亞洲娛樂產業的影響力。