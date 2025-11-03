陳奕迅被偶遇一改捲髮新造型曝光震撼全網　粉絲睇唔慣：以為假冒

歌神陳奕迅（Eason）早前完成了歷時三年、橫跨全球182場的《FEAR and DREAMS》世界巡迴演唱會，終於可以暫時卸下重擔，好好休息叉電。近日，正處於放假狀態的陳奕迅被網民捕獲，現身維多利亞公園觀看香港網球公開賽，其全新的清爽短髮造型意外成為焦點。

歌神陳奕迅（Eason）早前完成了歷時三年、橫跨全球182場的《FEAR and DREAMS》世界巡迴演唱會。（官方提供）

現時處於放假狀態。（微博圖片）

陳奕迅早前接受Do姐訪問，曝光其焦慮症病情靠服血清素抗病。（影片截圖）

陳奕迅自7歲起便接觸網球，是圈中出名的「網球狂熱份子」，即使忙於巡演，亦會抽空入場支持在當地舉行的賽事。早前，他於鄭裕玲（Do姐）的YouTube節目中，罕有談及自己的精神狀況，透露月前公開患上焦慮症，起因正是源於巡迴演唱會的巨大壓力，更因一次演唱會前失聲而促使他決心求醫。陳奕迅坦言正服用血清素抗病，至今已兩年仍未停藥，但自覺情況不算嚴重。如今巡演圓滿結束，他終可去做些自己喜愛的事情，以及享受網球的樂趣。

陳奕迅是網球狂熱份子。（視覺中國）

陳奕迅打得有板有眼。（微博圖片）

在球星前，陳奕迅都變小粉絲。（微博圖片）

日前，香港網球公開賽在維多利亞公園舉行，陳奕迅也有入場觀看，有球迷意外捕獲歌神，並在社交平台分享：「偶遇陳奕迅！！距離只剩10米。WTA香港網球公開賽偶遇陳奕迅，該不該喊他一聲！此刻唱什麼歌能吸引他注意力」，字裏行間感受到博主的激動和興奮之情。

陳奕迅日前去觀看網球賽被捕獲。（小紅書截圖）

新髮型成焦點。（小紅書截圖）

陳奕迅精神飽滿，心情「靚到爆」。（小紅書截圖）

片中所見，陳奕迅戴著眼鏡，身穿黃色汗衣，打扮與普通球迷無異。最令人驚訝的是，他一改招牌的捲髮，換了一頭極清爽的短髮。或許是暫時可放下工作壓力，以及有足夠休息的關係，陳奕迅精神飽滿，心情「靚到爆」，不時與周邊相熟人士有講有笑，笑容還相當燦爛。不過，他似乎也圓潤了一些，被網民笑指「下顎線模糊了」。

放假mode的陳奕迅，圓潤了一點。（小紅書截圖）

看得好開心。（小紅書截圖）

同普通球迷一樣看得非常肉緊。（小紅書截圖）

這個新造型意外引起爭議，有網民看不慣，笑言：「以為是假冒的？」、「額頭高不要剪這麼短」、「還我捲毛」；但更多人對新髮型讚不絕口：「我真的覺得短髮很帥啊」、「這個髮型不錯啊感覺年輕不少」、「很清爽」、「仲係咁靚仔」。