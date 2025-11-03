王祖藍驚自己過不到46歲同家族史有關：爸爸呢個歲數就離開咗我

王祖藍與李亞男於2015年結婚，婚後育有兩個女兒Gabby和Hayley，結婚10年一直恩愛如昔，為圈中模範夫妻。早前他們夫妻倆齊為內地綜藝節目《天生一對》擔任嘉賓，王祖藍與李亞男一起分享家庭生活時，兩眼通紅，驚爆怕自己未能活得過46歲。

王祖藍怕自己活不過46歲。(微博圖片)

王祖藍對着李亞男哽咽說：「我老擔心自己活不過46歲，怕比你先走一步」。王祖藍解釋表示，因為他的爸爸當年就是在46歲時因直腸癌去世，自此之後，46歲這個數字一直讓王祖藍深深地感到恐懼。

王祖籃李亞男今日出席活動。（葉志明攝）

王祖藍今日（3/11）現身觀塘出席藝人之家40周年《普世歡騰星光夜》音樂發佈會，就事件接受《香港01》訪問時表示：「因為爸爸當年46歲就離開咗我，就好似而家自己嘅年紀，係令到我諗起好多嘢。當我講完呢樣嘢之後，原來身邊有啲朋友同我講，佢哋都有咁嘅心理關口過唔到，發覺原來唔剩只我係咁，可以係男人一家主係放唔抵老婆仔女，變咗自己會諗，如果我唔喺度佢哋會點所算呢？」

王祖藍透露每年都會做身體檢查。（葉志明攝）

王祖藍又指因為有家族史的原因，每年的身體檢查已經成為一種節目：「每5年都會做大腸癌檢查，因為由瘜肉變成癌症係5年時間，咁所以3-5年我都會去照一照。（會唔會戒口？）會減少啲，始終定期檢查係重要。」