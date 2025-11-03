蔡思韵透露劉俊謙一年前已求婚　自爆感動但嬲豬：素顏穿得很醜

劉俊謙與蔡思韵（Cecilia）上月14日突發宣布婚訊，在日本低調完婚。榮升「劉太」的蔡思韵，近日為宣傳新戲《泥娃娃》在台灣露面。講到為何事前未有洩露任何風聲，蔡思韵指二人都比較低調，覺得還是讓好消息真的發生才讓大家知道較好，而婚禮日子二人沒有刻意擇日，透露因為該教堂是婚禮熱門地，故按著預約到的時間定婚期。

在公告的發文上，說明二人從工作上的演出拍檔，到生命中不可或缺的伴侶，二人都珍惜這段細水長流的感情。（大會提供）

榮升「劉太」的蔡思韵，近日為宣傳新戲《泥娃娃》在台灣露面。（IG@mudborn2025）

蔡思韵與楊祐寧即場炮製「血紅果汁」。（IG@mudborn2025）

被追問求婚細節時，她透露劉俊謙其實早於一年前已經求婚，而且有跪地，但她當刻的反應並非只有驚喜，反而有點嬲：「我其實有點小生氣，剛運動完，素顏穿的很醜啊，但就是有點感動，蠻驚喜的。」蔡思韵更直言劉俊謙至少應揀一個她有化妝的日子。

兩人今次特別到東京拍攝了一系列的「復古感」婚紗照，照片中呈現出兩人最真實、舒服的狀態。（大會提供）

求婚被「投訴」不浪漫，度蜜月又如何呢？蔡思韵竟表示兩人完全沒有度蜜月。她無奈說：「老實說，我們辦完婚禮之後就各奔東西，我去韓國拍戲，他去別的地方拍戲，所以完全沒有度蜜月，也沒休息時間。」她坦言心願是去歐洲度蜜月一個月，但在旁的經理人即耍手擰頭表示「有點難。」她更補充說，如果蜜月可以選地點想去歐洲一趟，經紀人則再次搖頭，直呼：「那更難。」看來劉太想放假，似乎還要再等。

當經理人落閘指蔡思韵想去歐洲放假「有點難」，楊祐寧為她解圍：「不然《泥娃娃》有續集的話，我們就去歐洲拍，順便讓她去度蜜月。」（IG@mudborn2025）

被問到是否已習慣「人妻」身份，她笑言仍在適應，尤其要改口叫對方「老公」，令她覺得「有點肉麻不太習慣」。剛榮升三孩爸爸的楊祐寧即場送上祝福：「我覺得就是早生貴子啦！」蔡思韵笑言目前暫時還未有這計劃，更謂：「幾年後再問我吧！」

蔡思韵尚未適應要改劉俊謙做「老公」。