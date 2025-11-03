張栢芝拍自備袋堅持清理草原垃圾勁圈粉　網民讚：體現了相由心生

影后張栢芝最近忙於錄製內地綜藝節目《一路繁花2》，在最新一期節目中，一行人去到大草原拍攝。期間張栢芝看到地上的垃圾就立即俯身執垃圾，無論是紙碎、膠樽、杯麵碗等，都非常認真地放進自己準備好的垃圾袋，獲網民大讚為「環保戰士」。

張栢芝近日忙於錄製內地綜藝節目《一路繁花2》。（微博）

在行程緊湊的情況下，甚至有其他嘉賓提醒她時間緊絀，張栢芝都堅持繼續清理草原垃圾，更提醒在現場的牧民要妥善處理廢物及垃圾，宣揚環保理念。另外，栢芝日前在小紅書分享為拍攝節目收拾行李的Vlog，其中還分享了自備環保袋，表示工作後要把環境收拾亁淨。

在最新一期節目中，一行人去到大草原拍攝。（小紅書）

張栢芝自備垃圾袋。（小紅書）

有大批網民看到片段後，都大讚張栢芝人美心善：「完美的體現了相由心生」、「本來就是大美女的她，這下更仙女了」、「好榜樣！」、「她一直這樣，以前vlog里爬山也經常撿垃圾，一直是個很好的人」、「栢芝真好，人走垃圾都撿走，出去玩的人就應該向她學習」、「能在戶外帶走自己的垃圾，還撿別人的垃圾，瞬間好感爆滿！」、「環保大使」、「對你另眼相看、環保明星！愛上你了」。

張栢芝堅持繼續清理草原垃圾。（小紅書）

網民大讚張栢芝人美心善。（小紅書）

昨日，栢芝又在社交網分享為拍攝節目收拾行李的Vlog，其中她分享自己準備了垃圾袋，表示在開工後要把環境收拾亁淨，可見她為環保身體力行，絕對不是講講而已。節目出街後，「張栢芝滿腦子都是撿垃圾」的話題在內地社交網成為熱話，栢芝獲大讚沒有明星架子，認真保護環境的行為亦獲得觀眾稱讚，獲封為「環保戰士」。