攻你上大學丨劉丹16歲校服照罕曝光　靚仔程度極高可以原地出道

攻你上大學｜由林盛斌率領2025香港小姐亞軍施宇琪及季軍袁文靜主持的全新台慶綜藝《攻你上大學》，於11月3日至7日晚上10點半翡翠台播出最後5集。10月31日晚一集中，《愛·回家》演員學生相大晒冷，輪流發揮搞笑本色，劉丹16歲校服照曝光，帥翻網友：「靚仔到癲咗！」呂慧儀男仔頭估你唔到，古佩玲細細個已經勁靚女，湯盈盈還手持丹爺年青校服照，聲稱丹爺是其男朋友。



比賽前，單立文大爆劇中阿哥丹爺的秘密！（官方提供圖片）

《攻你》廣邀「城」中藝人玩盡小學、中學、大學三個學術級別的問題，最後勝出藝人，隨時有機會晉身11月19 日台慶夜遊戲環節，角逐台慶鉅獎。另外，答中終極題目成功畢業者，更可贏得獎學金。

攻你上大學丨劉丹16歲校服照帥翻網友

10月31日晚一集有《愛·回家之開心速遞》演員（排名不分先後）：劉丹、單立文、呂慧儀、湯盈盈、林淑敏、許家傑、樊亦敏、李偉健、楊明、古佩玲參與遊戲。該集焦點絕對是劉丹（丹爺）16歲的年青照片曝光，濃眉大眼的年青丹爺、配上校服Look官仔骨骨，驚艷一眾網民：「靚仔到癲咗！」並紛紛直指年青丹爺有成為男團Potential。

+ 5

事後一眾演員接受《娛樂新聞台》訪問時，湯盈盈還手持丹爺年青校服照、聲稱丹爺是其男朋友，相當搞笑。除了丹爺，呂慧儀和古佩玲的學生照亦各有各驚艷，呂慧儀小時候的男仔頭和現在的長髮女人魅Look相差甚遠；至於古佩玲的孖辮大眼妹學生照則獲網民大讚相當靚女。而談到玩遊戲時的學生造型，則以平時在《愛·回家》中以威嚴「大小姐」形象見稱的林淑敏最為搶焦，孖辮造型上陣的她，手持教科書加上頻頻點頭／搖頭和叉腰等小動作，完全入型入格。

攻你上大學丨林盛斌揭「超迷你四方帽」熱議

除了嘉賓造型／學生相夠搶焦，主持林盛斌（Bob）的「迷你四方帽」造型自開播以來亦引發熱烈討論。Bob於11月2日在社交平台上自揭，該頂小帽子是用強力雙面膠紙固定在頭上，並笑言：「錄影完掹返出嚟嘅時候，係好痛嘅！」

比賽期間，一眾《愛·回家》演員發揮搞笑本色，輪流發放笑料。首先笑言「個書包點嘅樣我都唔記得咗喇」嘅丹爺，去到成語題時突然大拋書包，並妙論「金石良言」真諦：「金石良言最啱我嘞，我（喺劇中）好孤寒架嘛，見到有金我就會發蹄揗，所以覺得金石良言係啱嘅！」湯盈盈則自揭答題竅妙，其中一條問題，盈盈笑言由於有三個「兩個字」和一個「三個字」的答案，故她決定選擇「與別不同」的答案，結果竟成功撞中答題，非常厲害。

小學階段完成，成功晉級的7位「同學仔」（排名不分先後）為：呂慧儀、湯盈盈、林淑敏、許家傑、樊亦敏、楊明和古佩玲順利晉級，7人將於11月3日晚一集繼續挑戰中學及大學答題競賽。當中「大小姐」林淑敏和「送水輝」許家傑這對「蓮輝CP（龍力蓮+送水輝）」在遊戲中所向披靡，以全對姿態收獲「中學學位」。至於11月3日一集成功晉級大學的4位參賽者，答題準確率全部100%，到底是哪4名高手如此厲害呢？密切留意今晚播出的《攻你上大學》。

成功取得「中學學位」的7位參賽者。（官方提供圖片）

今集「大學級」好玩題目推介：

以下哪種衣物不適合乾洗？

A 內衣

B 西裝

C 大褸

D 領呔

濕疹患者應避免以下哪項行為？

A 定期更換床單

B 塗抹潤膚膏

C 進行流汗運動

D 進食菇菌類食物

海洋生態現象「藍眼淚」，是由哪種生物引起？

A 帆水母

B 輪蟲

C 夜光藻

D 藍龍