森美告別小儀後與阿正Elsie新節目開播　首集嘉賓竟然又係小儀

在商業電台效力30年的DJ阮小儀，上月31日正式離巢，她與森美、梁嘉琪的節目《早霸王》正式成為歷史，她更哽咽告別。而拍檔森美今日起與阿正及Elsie主持新節目《Bad Girl大過佬》正式開播，首集嘉賓竟然又是小儀！

阮小儀在節目中笑言，自己今日是以「商台義工」的身份回歸，她分享雖然起床時間與以往一樣，但心情已截然不同，又由於今日比之前10點做節目遲一個小時現身，她感覺路面情況跟以前很不同，亦有一種「今日開始唔駛返工喇」的感受。對於森美未來需要帶領兩位後輩主持節目，小儀亦不忘幽默寄語：「辛苦你喇！」

對於上周才哽咽告別，事隔一個週末又「極速回歸」電台，小儀指由於周末已分別在音樂會和飯局上見過舊同事，今日又回來擔任嘉賓，因此暫時仍未有太多不習慣的感覺。

森美事後亦在社交平台發布了四人的合照，感謝「小雪儀」的支持：「有你才能穩定我地軍心，感激！第一天節目順利，明天繼續Bad Girl 大過佬，越做越好！」森美解釋，邀請小儀亮相首集節目，是希望讓她本人、聽眾以及新團隊都能更容易地適應這個轉變，足見這對黃金拍檔的深厚情誼。