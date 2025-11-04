高海寧拍攝海報花絮驚現「排骨胸」　希臘女神裝澎拜身材瞬間消失

現年38歲的高海寧（高Ling），早前憑藉劇集《新聞女王》中「許詩晴」一角紅遍兩地，不僅人氣急升，更贏得獎項肯定，攀上事業高峰。然而，高Ling並未因此自滿，反而趁工作空檔遠赴北京進修演技，力求突破，成功搣甩外界對她的「花瓶」刻板印象。

高海寧憑劇集《新聞女王》爆紅，奪得台慶頒獎禮「最佳女配角」。（IG圖片）

高海寧早前完成了演技進修課程。（高海寧微博圖片）

除了演技受肯定，高海寧在身材管理方面也非常嚴格，靠著自律，堅持不懈地做運動，使身材長期處於最佳狀態。而且高Ling也毫不吝嗇其天賦本錢，不時會在社交平台展示健康性感及充滿女人味的一面，深受網民喜愛。不過，在最新的貼文中，高Ling竟驚險排骨胸？

高海寧不吝嗇展示其火辣身材。（IG@sammkoling）

越來越有女人味。（IG@sammkoling）

魔鬼身材。（IG@sammkoling）

高Ling近年獲TVB力捧劇接劇，除了正忙於拍攝重頭劇《璀璨之城》外，備受期待的《新聞女王2》亦即將推出。近日，高Ling在社交平台分享拍攝《新聞女王2》宣傳海報的花絮，她身穿一襲剪裁貼身的連身裙，手持弓箭，造型充滿希臘女神的感覺。不過，一張高角度的自拍照片卻引起網民熱議，照片中高Ling竟驚現「排骨胸」，驕人身材瞬間「消失」，令不少人感到震驚。

高海寧拍攝新劇花絮驚現「排骨胸」。（IG@sammkoling）

情況令人擔憂。（IG@sammkoling）

正當大家疑惑之際，不過有眼利網民發現，事緣高Ling所穿的長裙，胸前額外加設了一塊肉色的防走光布，所以在高角度拍攝下造成「上圍消失」的視覺錯覺，但側身看，依然能見到其澎拜的「S形」曲線。網民紛紛大讚高Ling造型靚麗，更有粉絲幽默留言，笑言：「新聞我可以唔睇，但新聞女王2 我一定要睇。」

有眼利網民發現，高Ling所穿的長裙，胸前額外加設了一塊肉色的防走光布，所以在高角度拍攝下造成「上圍消失」的視覺錯覺。（IG@sammkoling）

側面依然非常有看頭。（IG@sammkoling）