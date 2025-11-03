Race黃婉佩嫁富商全家生活富貴　為妹妹慶生女神裝展現優雅氣質

新加坡姐妹黃婉君（Rosanne）和黃婉佩（Race）組成的女子組合2R，曾在千禧年風靡一時，她們現已淡出幕前成為人妻，在不同地方過闊太生活，不過每逢大節日都會相聚見面，一家人感情要好。昨日（2日）是最細妹妹黃婉球（Rhonda）生日，三姊妹一身仙女裝慶祝，站在氣球下留影，構成絕美圖。

2R當年初出道有樣貌、有身材，是不少少男心目中的女神。（視覺中國）

2R曾紅極一時。（影片截圖）

Rosanne同Race當年真係迷倒萬千少男。（網上圖片）

大家姐Rosanne在IG分享父母與三姊妹的合照，齊齊穿上白色女神裝透現仙氣。壽星女穿上低胸吊帶裙，Race則一貫清純形象，但就不及Rosanne的露腰裝搶鏡，隱約見到腹肌兼騷美腿，完全看不出是46歲的兩子之母，加上束起頭髮超減齡，仍有少女味。

現場佈置極花心思，大大小小的白色氣加上彩帶，還有多束鮮花，仿如置身在童話世界。Rosanne大讚妹妹聰慧，有超卓頭腦及一顆善心，寫道：「我們愛你」。

三姊妹（左起）Rosanne、Rhonda和Race。（IG@rosannewong）

一齊錫壽星女。（IG@rosannewong）

父母與三女兒合照。（IG@rosannewong）

一家人感情要好。（IG@rosannewong）

黃婉佩（Race）在2011年宣布息影並轉戰金融界，2016年與比她年長19年的新加坡富商David Loh結婚，婚後育有一子一女，自此定居新加坡。而黃婉佩亦由藝人轉型成為商界女強人，她與妹妹Rhonda創辦網上地產平台Ohmyhome，經營得有聲有色，前年3月公司在美國納斯達克（NASDAQ）證券交易所正式上市。而Rosanne就在2009年跟牙醫男友白恩庭（Derek）在新加坡結婚，現在她已是兩子之母，一家人定居香港。

Race嫁富貴後誕一子一女。（IG@missracewong）

Race同妹妹Rhonda合作做生意搞得有聲有色。（Instargram@missracewong）

Rosanne與牙醫老公同兩子。（IG@rosannewong）

Rosanne身材keep得超好。（IG@rosannewong）

Rosanne完全唔似兩子之母。（IG@rosannewong）