東張西望｜節目揭連鎖壽司店用走私魚生　壽司郎發聲明指間接誹謗

TVB節目《東張西望》一向都有踢爆走私集團的不法行為，昨日（3日）播出一集就講到有人「報東張」，懷疑有人從內地偷運刺身壽司回香港。 節目組直擊走私「魚生」過程，由水貨客於內地取貨、到送返香港交收走私貨物，整個過程都一一記錄。更指這些黑心走私食物交貨地點更遍港九新界，有部份更是供應於本港一間大型連鎖壽司店。

有人「報東張」，懷疑有人從內地偷運刺身壽司回香港。(節目截圖)

節目組直擊走私「魚生」過程。(節目截圖)

在節目播出後，香港一間知名大型連鎖壽司店立即發聲明回應事件，他們指《東張西望》報導失實，間接誹謗其公司使用走私食材，更指報導誤導公眾及嚴重影響他們的聲譽：「香港壽司郎重申所有食材均嚴格按照香港政府食物安全中心有關條例及指引，並執行出品品質管控措施•確保所有食品及食具均符合衛生標準。有關廢棄發泡膠箱遭非法使用之相片，香港壽司郎極度關注，並已於早前向 TVB《東張西望》澄清有關事宜。」

在節目播出後，香港一間知名大型連鎖壽司店立即發聲明回應事件。

有關《東張西望》失實報導之聲明

關於TVB《東張西望》於周一（11月3日）針對有水貨客利用香港壽司郎廢棄之發泡膠箱進行非法刺身走私事宜，報導內容不盡不實且僅憑單方面資訊，在沒有事實根據作出猜測性報導，並影射及間接誹謗本公司使用走私食材，直接誤導公眾及嚴重影響本公司聲譽，更引起廣大市民不必要的疑慮，香港壽司郎對有關媒體的虛假報導表示強烈抗議並將採取法律行動。



香港壽司郎重申所有食材均嚴格按照香港政府食物安全中心有關條例及指引，並執行出品品質管控措施•確保所有食品及食具均符合衛生標準。有關廢棄發泡膠箱遭非法使用之相片，香港壽司郎極度關注，並已於早前向 TVB《東張西望》澄清有關事宜：



1. 本公司所有食材均會透過指定的專業物流公司運送至各分店。本公司接獲查詢後已作出深入調查，經物流公司確認，照片中的人物並非本公司或物流公司之員工。



2. 照片中的人懷疑是未經同意下撿拾壽可郎的廢棄發泡膠箱作其他用途。



3. 相關商品「斑點鮭」已進行並完成所有清關手續及檢驗。



4. 本公司已於月前提醒員工於處理有關餐廳廢棄之垃圾加倍小心，以避免引起不必要誤會以及公眾疑慮。



香港壽司郎將繼續堅守日本第一迴轉壽司品牌的形象，嚴格執行出品品質管控措施，確保所有食品及食具均符合衛生標準，繼續為顧客帶來愉快的用餐體驗。

