莊思敏大戰Haters！任網民鞭屍室內食煙、隆胸等黑歷史再逐個回覆

莊思敏歷年來有不少爭議事件，但她一於少理，繼續做自己，更無懼與網民正面交鋒！近日她頻頻在社交平台Threads開post，但眾所周知Threads與facebook、Instagram等平台不同，即使本身無追蹤莊思敏，帖文亦會在「公海」被其他網民看見。而Threads的文化基本上都比較毒舌，網民說話毫不留情，而莊思敏較早前的帖文亦經常遭網民重提舊事狙擊。

莊思敏近來很沉迷玩Threads，即使網民留言帶有敵意，她似乎愈鬧愈High！（Threads@jacquelinchng）

莊思敏較近期的負面新聞，當然是室內食煙一事，今年6月，她在一間餐廳內吞雲吐霧，還把煙傳給男友（現為老公，二人當時未結婚）。她事後否認「室內抽煙」，稱當時的雪茄並沒有燃點，事件只是一場誤會。不過網民不賣帳，無論她出任何post，他們都會牽扯到室內吸煙一事，例如她問：「你哋點睇紋身？」網民就會說：「你點睇室內吸煙」、「室內煲煙都得，紋身又有咩問題？」、「紋身唔犯法，室內食煙犯法。」當她說：「我猜，我明白了。」網民又會覆：「食支煙乜都明晒」、「明白不能室內吸煙了？」

莊思敏較近期的負面新聞，當然是室內食煙一事，今年6月，她在一間餐廳內吞雲吐霧，還把煙傳給男友（現為老公，二人當時未結婚）。她事後否認「室內抽煙」，稱當時的雪茄並沒有燃點，事件只是一場誤會，不過網民就不賣帳。（網上影片截圖）

而莊思敏心臟卻非常強大，未有因網民的留言而退出Threads，反而再出post說：「為了你們的留言，我愛上了這裡 👍🏻👍🏻👍🏻」在這個帖文下，網民貼出更多糗事，她也有回覆。先講室內食煙，莊回應：「戒咗啦」被問起對大麻合法化的看法，她直言：「最憎」有網民不信她已戒煙，問她幾時照肺，她亦說：「年年都照。」

而莊思敏心臟卻非常強大，未有因網民的留言而退出Threads，反而再出post說：「為了你們的留言，我愛上了這裡。」在這個帖文下，網民貼出更多糗事，她也有回覆。（Threads@jacquelinchng）

無論她出任何post，他們都會牽扯到室內吸煙一事，莊思敏統一回覆：「戒咗啦」又指自己最憎大麻。（Threads@jacquelinchng）

另一單經典是當年莊思敏在車上車拍，並指：「黃埔好塞車。」不過網民從其太陽眼鏡倒影發現，前面的路根本暢通無阻，當年慘被恥笑，網民如今重貼此圖問她：「塞完車未？」她笑說：「咁夜唔塞啦🤓」

當年莊思敏在車上車拍，並指：「黃埔好塞車。」不過網民從其太陽眼鏡倒影發現，前面的路根本暢通無阻，當年慘被恥笑，網民如今重貼此圖問她：「塞完車未？」她笑說：「咁夜唔塞啦」（Threads@jacquelinchng）

2010年，莊思敏將隆胸過程全公開，網民提起此事並直線抽擊：「我當年竟然比你對假波呃到🤬」莊思敏也大方回應：「多謝我嘅醫生 🤭🤭🤣 」至於2023年被捲入JPEX事件，有人問：「抽咗幾多佣？」她指「1蚊都無。。。😑」有人嬲爆留言：「Jpex王后🤭有份做幫兇呃人錢，無論人設幾好，做壞事既人都會有審判，只係時辰未到，我相信我有生之年會睇到，利申：我唔係受害者」莊思敏就表示自己都是受害者：「我都希望快啲捉到佢，我係受害者呀」、「我都等緊人幫手」

2010年，莊思敏將隆胸過程全公開，網民提起此事並直線抽擊：「我當年竟然比你對假波呃到🤬」莊思敏也大方回應：「多謝我嘅醫生 🤭🤭🤣 」（Threads@jacquelinchng）

不論是捲進JPEX風波還是自爆隆胸，莊思敏都有覆。（Threads@jacquelinchng）

莊思敏回覆網民。（Threads@jacquelinchng）

此外，莊思敏曾在悼念張國榮的帖文中把「永遠懷念哥哥」寫成「永遠懷疑哥哥」，鬧出笑料，她如今亦以「🤣」回應。即使網民用四字粗口問候其母親，莊思敏居然都未有動怒，笑笑口覆對方：「俾你張相我媽媽望下先。 睇下你有冇機會做我爸爸😆」有網民開始認為曲直難分，由對莊思敏反感變成佩服她的EQ，留言：「你都幾勁，日日比網民X都堅持玩Threads開post」莊思敏十分豁達說：「日子都係咁樣過，大家開心咪好囉」當網民笑指「開始分唔到係佢X緊我哋定我哋X緊佢 」莊思敏簡單二字表示：「互X 🤪🤪」看來愈來愈識掌握流量密碼！

莊思敏到底是高EQ還是「M底」？（IG@jacquelinchng）

即使網民用四字粗口問候其母親，莊思敏居然都未有動怒，笑笑口覆對方：「俾你張相我媽媽望下先。 睇下你有冇機會做我爸爸😆」（Threads@jacquelinchng）

網民開始認為曲直難分，由對莊思敏反感變成佩服她的EQ，留言：「你都幾勁，日日比網民X都堅持玩Threads開post」莊思敏十分豁達說：「日子都係咁樣過，大家開心咪好囉」（Threads@jacquelinchng）