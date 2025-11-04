前TVB小生被影到連環與兩女密會桃花運極旺　曾心臟出事一度危殆

現年36歲的余德丞曾為TVB力捧小生，2013年入行後曾主持《Think Big 天地》、《萬千星輝賀台慶》等大騷，及演出《福爾摩師奶》、《欺詐劇團》，2022年更在《青春不要臉》主演男主角柳德榮，熱愛足球的他除擔任過不少足球節目主持外，也是一名「波牛」。2018年8月8日，他在西營盤踢足球期間於休息時因心律不正，暈倒昏迷送院搶救，需入ICU且一度瀕臨死亡邊緣，兩日後逐步甦醒。余德丞多年來被指是「富二代」，仍是單身的他曾跟不少女星傳過緋聞，近日有雜誌就影到余德丞秘密追求兩名靚女。

余德丞而家身體好健康。（IG@yuduck）

余德丞而家身體好健康。（IG@yuduck）

該雜誌早前影到余德丞與一名嬌小玲瓏，被形容為「嫩版李麗珍」的女生現身大坑一間越南餐廳用餐。女生身穿貼身露腰小背心配熱褲，打扮性感火辣，相當搶眼。余德丞與女生進入餐廳前，大顯紳士風度為女方開門，兩人在餐廳內相對而坐，一邊吃一邊情話綿綿，余德丞還不時深情地望實女方，該名女生又拿出手機跟他分享私密，看來兩人關係極親密。兩人食飽後去攞車，期間余德丞情不自禁地伸手撫摸女生的玉背，表現親暱。兩人在車廂內談心近15分鐘才駕車離開。余德丞送女方到銅鑼灣修甲，自己則返回商台做節目。而在另一天早上，余德丞就被影到在西貢的公眾碼頭等候船隻出海，當日他與另一名穿着短褲的女生特別親密，該名女生樣貌清純，有幾分似葉蒨文。余德丞被指同時追求兩名女生，桃花運旺盛。

Dickson離巢後搞作多多。(余德丞ig)

Dickson離巢後搞作多多。(余德丞ig)