楊思琦每月吸金250萬收入豐厚　被揭窮養仔女逛街一日僅花呢個數

現年47歲的楊思琦是圈中出名的「慳妹」，自小在大坑西新邨長大的她，於2001年當選港姐冠軍後，僅用短短五年時間就成功上車，她聽從曾任職銀行的母親建議買樓，以港幣400萬買入長沙灣泓景臺920呎單位，一年後再斥263萬元買麗港城中層單位，持貨兩年賣出賺150萬。近年有報道指思琦擁有約5個物業，分布於將軍澳、藍田、觀塘及荔枝角等地，並有投資股票、基金、債券及外匯等多樣化投資項目，坐擁半億身家，絕對是圈中的小富婆。

近年楊思琦為養家轉戰內地發展，每晚開直播工作高達十幾個小時，經常播到凌晨，可謂相當辛苦。月前加入直播帶貨行列的她，越做越有成績。據悉，她在內地每月約有10場直播帶貨，而每場就收取近20萬元人民幣的酬勞，再加上商演、登台等，估計每月吸金最少250萬元，收入相當豐厚。雖然楊思琦擁多個物業又吸金力驚人，但她最近就被指窮養一對寶貝仔女。

楊思琦早前被影到獨個兒帶着5歲的細仔Kody，到尖沙咀的商場享受親子時光，在商場的一家店舖內，Kody先後拎起多隻毛公仔，又對一個筆盒愛不釋手，可是楊思琦看一看價錢牌之後，便決定不買。之後她們母子倆便去逛超級市場，兩人看了護脊書包，楊思琦研究了其中一款，並叫仔仔試孭，但她看完價錢牌後還是不買。最後，Kody要求買一杯乳酪，楊思琦便付費10元買下給仔仔，仔仔亦十分開心。楊思琦即被該報道指盡顯慳家本色，窮養子女。

楊思琦好鍚一對仔女。

