70年代花旦近照曝光貴氣十足　事業高峰期息影嫁入豪門離婚收場

曾是TVB當紅花旦的陳復生自70年代開始活躍於娛樂圈，入行初期拍過不少劇集，亦有擔任主持，當中她因演出《天龍八部》而被封為「最美阿紫」，其後曾轉戰幕後，成立製作公司並從事廣告、影視攝製等幕後工作。1989年陳復生與賭王何鴻燊胞妹十姑娘何婉琪的兒子麥舜銘（何東舜銘）結婚，兩人育有一子一女，但2010年離婚結束逾20年的婚姻。日前資深傳媒人汪曼玲分享了與陳復生的合照，並寫道：「陳復生約識咗幾十年的傳媒好友午餐一聚，共慶Halloween，她更貼心的送每人一盒萬聖節朱古力。」

陳復生自70年代開始活躍於娛樂圈。（影片截圖）

陳復生的女兒麥景榕為媽媽及婆婆慶祝母親節。（IG@michelovingirl）

貴氣十足！（Facebook@汪曼玲《快拍·曼鏡頭》）

相中所見，陳復生身穿綠色外套配搭黃色絲巾，戴上帽和太陽眼鏡，打扮簡單又不失氣質，貴氣十足，狀態相當好。陳復生與何東舜銘於1989年在泰國註冊結婚，2009年10月陳復生以丈夫不合理理由提出離婚，2013年3月26日家事法庭裁定，丈夫需為一對子女，每月支付教育費1.5萬元及生活費5萬元，另需一筆過向陳支付1.2億元，而陳復生需交出嘉兆臺單位。

何婉琪是何世光的第十女，賭王何鴻燊的妹妹，人稱「十姑娘」。（網上圖片）

人稱「十姑娘」的何婉琪曾被傳媒譽為擁有「靚絕濠江」的美貌，也是賭王何鴻燊的妹妹 （微博圖片）

何鴻章形容「十姑娘」何婉琪是他的最佳拍擋。（Getty Images）

感情深厚。（IG@michelovingirl）

陳復生與女兒麥景榕。（IG@michelovingirl）

而陳復生與麥舜銘（何東舜銘）的一對子女盡得父母優良基因，女兒麥景榕自小品學兼優，幼稚園至中學就讀於耀中國際學校，在國際文憑大學預科課程（IB）考獲42分（滿分為45分），其後入讀香港大學法律系，畢業後再於港大修讀比較文學獲碩士。樣貌清秀標緻的麥景榕，似足媽媽陳復生，2018年暑假她走訪北京、新加坡、波蘭等地為TVB「財經·資訊台」節目《一帶一路醫藥行》擔任嘉賓主持，獲得一致好評。2022年麥景榕在倫敦大學瑪麗王后學院完成法律碩士，主修國際仲裁並以優異成績畢業，其後在國際知名律師事務所完成實習。2023年2月麥景榕加盟鳳凰衛視香港台，並擔任新聞主播。

麥景榕遺傳了父母的優良基因，樣貌清秀標緻。（IG@michelovingirl）

麥景榕才貌雙全，在預科IB考試中考獲42分（滿分45分）佳績，隨後進入香港大學修讀法律系，並且考取了法學專業證書（PCLL）。（IG@michelovingirl）

在香港恒生大學傳播學院的「第九屆商業新聞獎」頒獎典禮獲「最佳商業科技新聞報道獎（影像及聲音組）」銀獎。（IG@michelovingirl）