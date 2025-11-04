麥明詩首次曝光仔仔正面樣無遮擋任睇　一家三口出國仔仔表現抵讚

現年33歲的「十優港姐」麥明詩 (Louisa) 去年3月與機師老公盛勁為 (Keith) 結婚，同年11月宣布造人成功，今年3月21日麥明詩在IG宣布BB已經順利出世，並曬出了一家三口的溫馨合照。麥明詩最近不時更新社交網，分享當新手媽媽的日常生活點滴以及心情，間中也會曬出仔仔的得意照片，讓大家一起見證她仔仔的成長。不過麥明詩並沒有曝光仔仔的正面照，對仔仔十分之保護。

麥明詩一家三口去行BB展。(IG圖片)

麥明詩帶仔仔去茶餐廳。(IG圖片)

近日麥明詩與老公盛勁為以及仔仔一家三口就到了澳洲出席好友婚禮，連日來她亦有於IG曬出此行的靚相和片段。日前她就分享了她老公盛勁為抱住仔仔的畫面，仔仔身穿恤衫與吊帶短褲，萌爆搶鏡，他的一雙肥美腳仔就是似足米芝蓮。麥明詩還大讚仔仔表示：「靠爸爸湊住仔仔，仔仔乖乖無嘈住人。」認真抵讚。

麥明詩仔仔好搶鏡。(ig圖片)

麥明詩仔仔好搶鏡。(ig圖片)

今次是麥明詩的仔仔第一次坐飛機出國遠行，也是第一次參加婚禮。麥明詩昨日再次出post曬出更多靚相，留言寫道：「我們帶著7個月大的寶寶參加了人生中的第一場婚禮，不僅順利完成，而且還玩得很開心！特別感謝爸爸在後面安撫寶寶，讓他保持安靜👨‍🍼非常高興能和這對新人一起慶祝，也很榮幸能作為你們的司儀參與你們的特別日子。我們在珀斯度過了美好的時光！祝福你們未來幸福美滿🫶早日迎來寶寶！」她的相中還首次曝光了仔仔的正面樣，這次終於無用emoji或貼紙遮掩，她仔仔戴了淺色太陽眼鏡，看得到五官輪廓，相當可愛。

麥明詩同老公盛勁為。(ig圖片)

麥明詩同老公盛勁為參加好友婚禮。(ig圖片)

麥明詩同老公盛勁為帶同仔仔參加好友婚禮。(ig圖片)

麥明詩首次曝光仔仔正面樣。(ig圖片)