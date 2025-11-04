寶福山爆劉家良師傅骨灰盜竊案 拜祭者不擔心：每晚都落閘鎖門

翁靜晶昨晚（03/11）在其YouTube驚爆先夫、一代洪拳宗師劉家良師傅安放於寶福山的骨灰被盜，龕位內只剩下紅色和黃色的經布，以及紀念冊場刊。翁靜晶透露，尚有多位已故名人富豪的骨灰亦被盜，部分先人家屬更收到勒索電話，被要求交出數千萬元巨款贖回骨灰，她懷疑，背後疑涉柬埔寨詐騙集團。對此，翁靜晶表明不能助長惡行，所以「一毫子都唔會畀」，事件引起全城高度關注。

翁靜晶直播指先夫劉家良骨灰被盜。(危險人物2.0截圖)

除了劉家良師傅外，張國榮、沈殿霞、羅文、董驃、向華勝及馮克安等已故演藝圈名人的靈位也安放在寶福山。事件曝光後，《香港01》記者今日到現場視察，寶福山門外雖停泊了一部警車及多部新聞採訪車，但內部運作一切如常，保安未見有明顯加強。包括出事的劉家良師傅龕位在內，上述各先人靈位的表面均看不出異樣，寶福山方面也沒有採取特別措施，似乎避免引起恐慌。

寶福山門外停泊了一部警車。（香港01記者攝）

雖然寶福山內氣氛平靜，但聽到不少前來拜祭仙人的孝子賢孫都在談論偷竊事件，不過也有人對事件不知情。一位冼先生接受訪問時，表示不知道事件，只是來上香給祖先，一個月來兩次的他，不覺得今日保安有何特別，一切如常。有沒有問問你什麼名字，找誰？冼先生直言：「無，同埋佢哋每一層都有職員喺度，平時都無特別，只係一些特別節日或會有多啲人嚟拜神，就會多一兩個職員做啲嘢。」而當記者跟他講述事件後，問可擔心事件會發生自己身上遭勒索？冼先生表示這裡的堂口，每晚都會閂閘鎖上，早上8、9點開，到下午5點就會落閘鎖門，所以不太擔心。

就劉家良師傅骨灰被盜事件，記者問了負責出入口的工作人員，她只簡單回應，指事件發生後，近排已加強了保安，不方便透露太多。但問了幾位負責在堂內打理的工作人員，各人均收到「封口令」一樣，她們樂意回答各先人靈位的位置，但當記者表明身分並問及「劉家良師傅骨灰被盜」一事時，眾人均三緘其口：「我唔知嘅，我咩都唔知嘅，唔好問我呢啲，我只係負責打掃衛生。（有無叫你哋睇實啲？）無，咩事都無。」另一位工作人員則表示無收到公司「特別指令」或被要求「睇實啲」，我唔知啊、唔清楚，睇就係咁睇了！（一切正常？）係。」

張國榮、沈殿霞、羅文、董驃、向華勝及馮克安等已故演藝圈名人的靈位也安放在寶福山。（香港01記者攝）

