莫華倫67歲生日撞正萬聖節玩Cosplay　細28歲嫩妻化身貓女超火辣

「中國三大男高音」之一莫華倫在2023年7月與內地女高音歌唱家王冰冰再婚，雖然兩人相差28歲，但無損夫妻感情，經常大曬恩愛！日前（31/10）莫華倫迎來67歲生日，適逢當日是萬聖節，莫華倫同老婆王冰冰都精心打扮一番，王冰冰在社交平台分享多張合照，並寫道：「生日在萬聖節這天是雙倍快樂。莫老師的生日加上萬聖節，每年這個時候都可以收穫雙份快樂，快樂沒有年紀限制就像愛情一樣。you just live once. It is a great day everyday. Happy birthday!」

相中所見，莫華倫扮演「絕命毒師」，而王冰冰就化身「貓女」，她身穿黑色連身皮衣，頭戴貓耳、手執長鞭，充滿野性美！王冰冰更同幾位好友為莫華倫慶生，雖然莫華倫同幾位後生女年齡差距大，但完全無損興致，玩得十分盡興！

莫華倫曾與邱文伶（Winnie）有過一段婚姻，兩人育有一子，不時一起出席活動，但近年甚少見到二人同框，原來兩公婆已秘密離婚。莫華倫與第二任太太王冰冰在2023年7月於意大利舉行夢幻婚禮，再婚後的莫華倫全面回春，活力四射，過往甚少分享私生活的他，不但高調宣布再婚，又頻頻與新婚嫩妻王冰冰合體放閃，十分甜蜜！

