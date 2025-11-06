亞洲版Beyonce突然入院照腦獲何超盈探病　背景猛料進軍荷里活

現年42歲的劉晨芝（Adrienne）在美國長大，「鬼妹仔」性格的她一向人緣甚廣，朋友遍及中外上流社會，可謂是明星的「御用好友」！日前劉晨芝突然自爆入院，並做腦部CT，而已故賭王何鴻燊四房長女何超盈（Sabrina）亦即刻到醫院探病，相當有心！劉晨芝曬出合照，並寫道：「Babe soooo sweet! 好感動x1000。知道我去咗醫院佢即刻立即飛出嚟睇我！You are best! luv u!」

性感慶生！（IG@adrienne_lau）

大曬水着照！（IG@adrienne_lau）

大曬水着照！（IG@adrienne_lau）

大曬水着照！（IG@adrienne_lau）

人緣甚廣！（IG@adrienne_lau）

人緣甚廣！（IG@adrienne_lau）

劉晨芝同何超盈好老友！（IG@adrienne_lau）

片中所見，劉晨芝坐在輪椅上，用手扶額，之後她接受腦部掃描，幸好檢查結果無異樣，由何超盈陪同出院，劉晨芝亦有報平安：「多謝大家嘅慰問同關心，我只係之前唔小心撞到個頭有啲頭痛，所以去醫院檢查一下，一切安好。」

劉晨芝突然自爆入院，何超盈（Sabrina）亦即刻到醫院探病。（IG截圖）

劉晨芝突然自爆入院，何超盈（Sabrina）亦即刻到醫院探病。（IG截圖）

劉晨芝坐在輪椅上，用手扶額。（IG截圖）

照CT。（IG截圖）

無異樣。（IG截圖）

好有心！（IG截圖）

出院。（IG截圖）

報平安。（IG截圖）

劉晨芝在香港出生，美國長大，於美國著名學府UCLA傳理及社會學系雙學位畢業，20歲時簽了美國MIG Records成為旗下歌手，擅長唱快歌的她，在美國樂壇有「亞洲版Beyonce」之美譽，是歷來首位打入美國Billboard流行榜頭20位的華人女歌手，亦是美國「格林美音樂獎」常客。2009年劉晨芝回流香港發展，簽約為王友良旗下藝人，並推出英文唱片，她亦曾先後開設時裝店、餐廳及酒吧，近年還進軍荷里活，除了曾與名導馬田史高西斯 （Martin Scorsese）一起擔任電影《撲克神算師》（The Card Counter）的聯合執行監製之外，更斥資7位數字拍攝英語真人騷《瘋狂名人社交》，探討香港社交名流、藝人、時尚KOL的璀璨奢華生活！

有「亞洲版Beyonce」之美譽！（IG@adrienne_lau）

生活富貴。（IG@adrienne_lau）

斥資7位數字拍攝英語真人騷《瘋狂名人社交》。（IG@adrienne_lau）

斥資7位數字拍攝英語真人騷《瘋狂名人社交》。（IG@adrienne_lau）

同胡杏兒夫婦！（IG@adrienne_lau）

Adrienne同名媛蔡一鳳、前港姐冠軍張名雅係好友！（IG@adrienne_lau）