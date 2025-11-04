《中年》羅啟豪受TVB力捧開個唱　再飛美國夥蔡思貝羅子溢登台

《中年好聲音》羅啟豪及其歌迷會「豪吧」傾力主辦親子嘉年華《小鬼大作戰》，大受家長與小朋友歡迎，多個攤位經常大排長龍，逼爆會場；來到嘉年華的壓軸一天，主角羅啟豪親臨會場，不但在台上演繹大會主題曲《小鬼主意》，更把握閉幕前的千金一刻，啟豪親自落場與觀眾大玩寓教於樂的有趣遊戲，再落力推介不同社企產品，為嘉年華畫上圓滿句號！緊接而來的十二月個人演唱會掀起撲飛熱潮，為啟豪打下強心針！

《中年好聲音》羅啟豪及其歌迷會「豪吧」傾力主辦親子嘉年華《小鬼大作戰》。(公關提供)

羅啟豪新歌小鬼主意主題嘉年華閉幕日人頭湧湧。(公關提供)

《小鬼大作戰》贏盡口碑，遊人紛紛大讚遊戲設計新穎又出色，能讓父母與孩子一同玩樂，增進彼此之間的溝通與了解，真正做到親子互動，令啟豪倍感自豪：「『豪殼』好能幹、好用心，令我最感動的是，他們每次舉辦活動的目標，並非為娛樂自己，而是面向公眾、積極行善，譬如之前推廣社企產品，以及今次親子嘉年華，以短短個半月時間，就能專業地籌劃出這個極富教育意義的大型活動，衷心多謝每一位『豪殼』的參與！」設計師出身的啟豪，百忙之中負責設計幾個主題角色「功課鬼」、「牙刷鬼」、「青椒鬼」及「鬧鐘鬼」的可愛造型，啟豪解構箇中玄機：「初版設計，全部角色都有兩隻大眼睛，為了呈現角色的不同特質，我決定有一個得一隻眼（『功課鬼』），另一個則大細眼（『鬧鐘鬼』），更顯得與別不同！」

全場大合照。(公關提供)

嘉年華嘅親子主題欲為啟豪拓展年輕一代市場。(公關提供)

親子嘉年華圓滿結束，啟豪立即全力投入第二次個人演唱會《在你和故事之間》的籌備工作，他說：「歌單已差不多落實，上次主要述說我的故事，回顧我在《中年好聲音》所唱過的歌，但今次會選唱一些大家意料之外的歌，包括不同語言與曲風。」啟豪再開演唱會，樂迷反應熱烈，內部認購最貴門票被秒殺，粉絲作出反映，主辦單位即時行動，聯絡贊助客戶將部分預留的最貴門票，回撥到公開發售，但亦被瞬即掃清，樂迷轉而搶購其他價目的門票，啟豪說：「感謝贊助客戶與粉絲的支持，到時我必定全力以赴，以好歌報答大家！」

嘉年華於灣仔新商場舉行吸引大批人流。(公關提供)

大人小朋友最後寫上最希望來自對方嘅說話。(公關提供)

啟豪喜見不論大人小朋友來賓玩得盡興。(公關提供)

演唱會如箭在弦，啟豪在月中尚要飛往美國，夥拍蔡思貝、羅子溢與王鄭浚仁拍檔登台，啟豪透露：「這次採用音樂劇形式，兩位演員負責演戲，我們《中聲》家族唱歌配合故事，都是大家熟悉的歌。」既應付美國演出，又要開始排練香港個唱，啟豪豈非精神分裂？他笑道：「又未至於分裂，但確實不可以完全放低香港演唱會，兩個騷要同步進行，籌備美國演出之餘，要開始先熟習香港演唱會的歌詞。」

豪殼義工用心協助小朋友完成遊戲。(公關提供)

啟豪現場演唱主題曲小鬼主意為嘉年華畫上完美句號。(公關提供)

啟豪於閉幕日現場演唱《小鬼主意》。(公關提供)

啟豪坦承對嘉年華感到不捨。(公關提供)