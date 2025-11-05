TVB千禧女神52歲曬纖瘦美腿　與梁朝偉拍戲減肥只食3粒提子餓到震

蔡少芬（Ada）在TVB千禧年與郭可盈、宣萱及陳慧珊被譽為四大花旦，當年她以半熱門姿態憑《天地豪情》勇奪《萬千星輝頒獎典禮1998》最佳女主角，成為TVB第二屆視后，至今仍然保持最年輕的視后紀錄。蔡少芬於2010年北上發展，2011年在《後宮甄嬛傳》的演皇后為演藝事業再創高峯，吸金力大增。近來蔡少芬留回一頭長髮，女人味十足驚艷眾人。日前她現身保險公司活動，一頭紅髮和纖瘦雙腿，相當凍齡！

蔡少芬身形fit爆。(陳順禎 攝)

蔡少芬。（蔡少芬微博圖片）

蔡少芬無濾鏡下仍然靚女。（小紅書）

蔡少芬日前受邀出席保險公司做嘉賓，前藝人王玉環在社交網上載照片，一頭紅髮的蔡少芬格外耀眼，又露出纖瘦長腿，明艷動人。蔡少芬身材向來苗條，她曾於真人騷《請吃飯的姐姐》憶述，指當時與梁朝偉拍戲時，剛好去旅行，一日會吃四餐，甜品等最肥的東西都食了，蔡少芬形容：「屁股都膨脹」。後來蔡少芬食減肥餐，「我就吃減肥餐了，三顆提子，然後我餓了，我實在餓得有點抖，我在打電話給我經理人，我說能不能再給我吃多一個葡萄，我真的好餓，他說不可以，那個減肥餐就是這樣。」蔡少芬補充：「其實減肥餐那個東西，真的是讓人活不過去的，我那時候吃完之後，我真的是覺得自己好像根本沒有吃過東西，我要死的那種感覺。」

