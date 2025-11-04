陳百祥爆曾志偉入TVB做高層真正原因：佢係想炒咗余詠珊咋嘛！

過去TVB曾經製作過許多膾炙人口的綜藝節目，其中一個是《歡樂今宵》，而今日（4日）《歡樂今宵》一班台前幕後在尖沙咀一間酒樓出席「2025 EYT 好友會聯勸晚宴」活動，包括有羅蘭、胡楓、鄺美雲、陳百祥（叻哥）﹑黃杏秀、林嘉華等人出席，場面非常熱鬧。

陳百祥在接受媒體訪問時，提到早前在公開場合完全毫不留情批評TVB，甚至指「冇人需要靠TVB」等，問到作為好朋友現為TVB總經理的曾志偉有否私下叫他不要說太多有關TVB的事情時，他就表示：「佢可以叫我唔好講咩？我係我，佢係佢。」他續言自己只不過是講事實而已，並不是針對TVB或曾志偉：「所有電視行業都係黃昏事業，呢個行業係蝕緊錢，咁個大方向就係我早諗咗啦，一定係網上呀嘛，而家有支付寶、PayMe，所以直播先至咁成功，咁梗係要轉型，我哋電話都八位數字（點擊率）嘅直播，TVB點樣做到啊？做唔到㗎嘛，佢（TVB）得百幾萬人睇20點咋嘛，我做《運財至叻星》都有30點呀，咁係咪一路落緊低潮呀，邊個都救唔到，唔關曾志偉事，唔關任何人事，係個行業嘅事。我冇針對佢亦冇針對TVB，我係講咗真話出嚟啫。」

陳百祥一直強調電視行業已是黃昏事業，認為需要轉型求變，問到既然這麼說那電視台是不是需要存在呢？他就二話不說：「應該一定要存在，黃昏事業唔代表執笠，等於而家好多鋪都空租，大家都唔會買嘢咩？電視台要有轉折咋嘛，（咁你有冇俾貼士志偉哥點樣去改變呢個黃昏行業？）佢而家係總經理呀嘛，我唔係TVB嘅人，（但你哋係好朋友嚟）好朋友咪勸佢唔好做囉，我都話電視冇得做，我講㗎嘛，但佢入去唔係因為電視冇得做，佢入去係想炒咗余詠珊咋嘛！(點解要余詠珊？）因為舊時東方魅力余詠珊係打佢工，入咗去TVB之後余詠珊唔聽佢講，嗰陣時曾志偉冇事話。」他又以老闆與員工比喻:「你夥計唔聽你講，你做返佢老細咪炒咗佢就係咁簡單。」