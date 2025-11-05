東張西望｜節目組闖走私大本營被司機動粗：為咗收視喺度整壞件事

TVB節目《東張西望》昨日（4日）繼續報導走私集團的不法行為，前日（3日）一集講到有人「報東張」，懷疑有人從內地偷運刺身及壽司等食品回香港。節目組更直擊走私的過程，由水貨客於內地取貨、到送返香港交收走私貨物，整個過程都一一記錄。

節目組更直擊走私的過程。(節目截圖)

節目組更直擊走私的過程。(節目截圖)

有人「報東張」，懷疑有人從內地偷運刺身及壽司等食品回香港。(節目截圖)

有人「報東張」，懷疑有人從內地偷運刺身及壽司等食品回香港。(節目截圖)

有人「報東張」，懷疑有人從內地偷運刺身及壽司等食品回香港。(節目截圖)

昨日（4日）一集可以見到水貨客由羅湖把貨物拖到落馬洲過關，而海關對於拉著一箱二箱貨物的水貨客沒有加以嚴查，任由他們拉貨過關。過關後，水貨客帶著貨物分別坐鐵路或的士離開，但地點都不約而同是粉嶺進行交收。從片段中可見水貨客的貨物箱上面寫明是「活沙蟲」，但都可以照樣過關，而拆開貨箱後的確是一條條肥美的沙蟲。

水貨客由羅湖把貨物拖到落馬洲過關，而海關對於拉著一箱二箱貨物的水貨客沒有加以嚴查，任由他們拉貨過關。(節目截圖)

水貨客由羅馬把貨物拖到落馬洲過關，而海關對於拉著一箱二箱貨物的水貨客沒有加以嚴查，任由他們拉貨過關。(節目截圖)

水貨客由羅馬把貨物拖到落馬洲過關，而海關對於拉著一箱二箱貨物的水貨客沒有加以嚴查，任由他們拉貨過關。(節目截圖)

水貨客帶著貨物分別坐鐵路或的士離開，但地點都不約而同是粉嶺進行交收。(節目截圖)

水貨客帶著貨物分別坐鐵路或的士離開，但地點都不約而同是粉嶺進行交收。(節目截圖)

水貨客帶著貨物分別坐鐵路或的士離開，但地點都不約而同是粉嶺進行交收。(節目截圖)

水貨客帶著貨物分別坐鐵路或的士離開，但地點都不約而同是粉嶺進行交收。(節目截圖)

「東張女神」黎寬怡到粉嶺一停車場的「走私大本營」，上前問「蛇頭」時：「你啲食物咁樣擺，你驚唔驚變壞？有知情人士話畀我哋聽呢啲係海鮮嚟！同埋你咁樣霸咗呢個地方擺嘢，有冇畀人投訴過？」蛇頭一直都沒有理會黎寬怡，自顧自收拾東西，最後她忍不住大叫了一句：「賺咗我同你分囉。」之後就用尼龍袋遮著自己，企圖用「隠身術」來避開鏡頭。

「東張女神」黎寬怡到粉嶺一停車場的「走私大本營」。(節目截圖)

「東張女神」黎寬怡到粉嶺一停車場的「走私大本營」。(節目截圖)

蛇頭用麻包袋遮著自己，企圖「隠身術」來避開鏡頭。(節目截圖)

蛇頭用麻包袋遮著自己，企圖「隠身術」來避開鏡頭。(節目截圖)

蛇頭用麻包袋遮著自己，企圖「隠身術」來避開鏡頭。(節目截圖)

蛇頭用麻包袋遮著自己，企圖「隠身術」來避開鏡頭。(節目截圖)

蛇頭用麻包袋遮著自己，企圖「隠身術」來避開鏡頭。(節目截圖)

節目組在走私大本營一直待著，中途見到不少婆婆前來「交貨」，婆婆們見到節目組都驚慌失措，蛇頭見節目組訪問婆婆，立即推婆婆走。節目組帶食環署職員到走私大本營一看究竟，貨車司機見到食環署職員馬上態度很好，但在食環署職員離開後貨車司機一度與節目組發生衝突。貨車司機立即說：「打格啊你！我唔係老闆，我欠人好X多錢，我驚人搵到我！為咗收視喺度整壞成件事，咁樣犯法咩？」貨車司機打開貨物讓節目組拍攝，證明不是海鮮。

節目組在走私大本營一直待著，中途見到不少婆婆前來「交貨」。(節目截圖)

節目組在走私大本營一直待著，中途見到不少婆婆前來「交貨」。(節目截圖)

節目組在走私大本營一直待著，中途見到不少婆婆前來「交貨」。(節目截圖)

婆婆們見到節目組都驚慌失措，蛇頭見節目組訪問婆婆，立即推婆婆走。(節目截圖)

婆婆們見到節目組都驚慌失措，蛇頭見節目組訪問婆婆，立即推婆婆走。(節目截圖)

婆婆們見到節目組都驚慌失措，蛇頭見節目組訪問婆婆，立即推婆婆走。(節目截圖)

而另一貨車司機則衝上前捉著節目組的人說：「唔好影我！你影我做乜嘢啊？我冇得罪你，你做咩影我啊？」黎寬怡馬上上前分開他們，反問他：「做咩郁手郁腳啊！」貨車司機阻止節目組進行拍攝，更恐嚇攝影師：「唔好郁啊！咪郁啊，我又影返你。」黎寬怡亦上前分開他們，蛇頭亦上前拉走貨車司機。而節目組發現走私的貨物已經滲透全香港各大的街市，有凍肉店亦有海鮮店。

另一貨車司機則衝上前捉著節目組的人說唔好影我。(節目截圖)

另一貨車司機則衝上前捉著節目組的人說唔好影我。(節目截圖)

另一貨車司機則衝上前捉著節目組的人說唔好影我。(節目截圖)

貨車司機阻止節目組進行拍攝，更恐嚇攝影師。(節目截圖)

貨車司機阻止節目組進行拍攝，更恐嚇攝影師。(節目截圖)

貨車司機阻止節目組進行拍攝，更恐嚇攝影師。(節目截圖)