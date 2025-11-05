曾醒明在馮淬帆離世前兩日曾聊天　對方提過後事安排：喺金門海葬

TVB前企業傳訊部宣傳科副總監曾醒明今日（4日）出席「2025EYT好友會聯勸晚宴」活動，在接受媒體訪問時，提到日前好朋友馮淬帆離世一事，他表示：「對於佢嘅離世嚟得非常之突然，其實佢辭世嗰一晚大概深夜10:36分左右，我喺11點幾接到訊息，但嗰陣時我希望個消息係假，但太夜我冇辦法搵人求證，所以我就唔敢有任何宣布。直至到第二日，呢個訊息真係證實咗，整個人感覺到非常之失落同埋難過，因為始終同佢相交咗咁多年，喺演藝界我同佢之間較為交心嘅幕前朋友，所以對於佢嘅辭世實在感覺到不捨同埋非常之惋惜。」

曾醒明已託台灣朋友從旁幫助馮淬帆喪禮事宜。（Facebook圖片）

曾醒明曾發文悼念故友。（Facebook圖片）

曾醒明亦提到與對方見面已是前年的事了：「我知道佢近期身體唔係幾好，佢喺今年都曾經入住醫院兩個幾月，出返嚟身體都好弱，需要帶呼吸機去維持生命，知道佢體弱，但係諗唔到。」他又透露在馮淬帆離世前的兩日，大家有在Facebook聊天，並向他告知許紹雄（Benz）離開一事，因為在圈中大家是比較交心的朋友：「大家都見到佢（馮淬帆）喺Facebook講咗一啲唔係幾好嘅說話，可能嗰陣時佢心目中已心中有數，但估唔到一語成讖。（知唔知佢有咩心願？）希望能夠拍一啲想拍嘅電影，但好可惜今時今日佢唔能夠實現佢嘅遺願，佢亦有心願曾經講有提過要海葬，喺金門海葬，但係要睇佢屋企人是否遵守佢遺願去進行。」

曾醒明與許紹雄、馮淬帆是交心好朋友。（葉志明 攝）

曾醒明表示馮淬帆有提過想海葬。（葉志明 攝）

馮淬帆11月1日凌晨在台灣離世，終年81歲。（資料圖片）

續問到知不知道喪禮事宜，他表明現階段都要等通知：「我知道佢外甥係過咗去台灣，佢一直一個人喺台灣生活，所以佢喪禮都係靠台灣嘅朋友義務幫手。」而他即將在下個星期一要帶隊出發到泰北山區做探訪，屆時不知道對方喪禮一事如何進行，所以已提前託台灣朋友從旁幫手。

《歡樂今宵》台前幕後聚會好熱鬧！（葉志明 攝）

《歡樂今宵》台前幕後聚會好熱鬧！（葉志明 攝）

《歡樂今宵》台前幕後聚會好熱鬧！（葉志明 攝）