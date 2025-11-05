翁靜晶直播爆劉家良骨灰被盜　保險明星連炎輝10字爆內幕

梅艷芳生前好友、曾是藝人後轉往跑道任職保險業多年的連炎輝，昨晚（4日）獲邀出席「2025EYT好友聯歡晚宴」活動，他在受訪時表示很開心出席該活動，看見了許多好久不見的好朋友，大家一起閒聊了很多舊日往事：「講返嗰陣時傻仔傻仔地做嘢，又做得唔夠好，跟住佢哋指導返我。」

連炎輝曾是藝人，後轉往跑道任職保險業多年。（葉志明 攝）

翁靜晶直播指先夫劉家良骨灰被盜。(危險人物2.0截圖)

而提到日前翁靜晶開直播，大爆安放在沙田寶福山，已故武術指導及導演的先夫劉家良骨灰被盜一事，甚至乎同樣在安放在寶福山的部分名人的骨灰遭竊，問到聽到該消息後擔不擔心，或會否推測到這些不法之徒為甚麼要這麼做呢？他就表示：「好可能係一啲，之前有啲嘢，我諗佢哋係有啲恩怨咁。但係我覺得Mary（翁靜晶）就好傷心。」

連炎輝有留意近日翁靜晶直播新聞。（葉志明 攝）

而安放在寶福山的名人還有沈殿霞（肥姐）、張國榮（哥哥）、羅文等，而據有指張國榮的骨灰其實並未安放在寶福山，而安放在生前與摯愛唐鶴德住的豪宅之中，問到身邊朋友聽後是不是放下心了，他就強調：「應該冇事嘅，我知道冇事。（驚唔驚有人破壞墓碑？）我覺得佢有佢嘅福報，應該保護到嘅。」續問到有沒有聽過身邊朋友有遭到勒索之類的消息，他就表示：「冇聽過，應該安全，放心。」續表示現在警方正在處理這件事情，應該可作安心。