王子邱勝翊再發聲明向范姜彥豐夫妻道歉：會與粿粿共同誠實⾯對

台灣藝人邱勝翊（王子）上月底（10月30日）被范姜彥豐爆出與其妻江瑋琳（粿粿）的「姦情」，范姜彥豐表示手上握有王子與粿粿出軌的證據，王子馬上發文表示「我不是破壞家庭關係的人」，但就在粿粿協商離婚過程中因「過度關心」而「越過朋友應有的界線」並向公眾道歉。其後粿粿於2日後（11月1日）打破沈默，拍了一條17分鐘的影片反擊范姜彥豐「食軟飯」及談離婚時一味講錢。經過一星期後，事件不斷發酵，昨日（4日）再傳出范姜彥豐手上有二人裸體擁抱的親密照，王子經理人公司亦宣布暫停王子一切的工作。

粿粿婚內出軌王子邱勝翊。（IG@meiguo.c）

范姜彥豐與粿粿婚姻破裂。（范姜彥豐Facebook）

范姜彥豐上月底於社交平台大爆王子介他跟粿粿的婚姻。(ig@zack_fanchiang)

昨晚王子在社交平台再度道歉：「對不起，錯就是錯，沒有任何理由跟藉口。」王子表示在事件爆出前已經有親自向范姜彥豐當⾯鞠躬道歉，而事件爆出後有不少的輿論蜂擁而至。王子更指被爆的料中有許多是不實的報導，所以不知道如何澄清：「我真的不知該如何澄清，也不知道該怎麼澄清或是不是有必要澄清。」所以這篇聲明一改再改，才拖到現在才發，最後他亦再次與范姜彥豐及粿粿道歉。

他又提到自己父親負債一時，指曾向范姜一方指賠償金超出負荷，最終談判破裂：「您們需要我提出⾃⼰過去為家⽗清償債務的相關證明，我也完整詳細的整理所有記錄，並在當天提供資料讓您⽅了解這個⾦額對我來說是超過負荷的，我真的毫無保留，全⼒配合溝通

因為這是我必須承擔的，也有跟您們協調能不能讓我分期付款，但可惜雙⽅共識不同，未能達成您們的期待，非常對不起。」

不過聲明中最讓網民在意的，還是他喊出：「我知道犯錯就要付出代價這是我應得的所有的責難我不會逃避，也會與粿粿共同誠實⾯對並積極解決。」有網民質疑王子是否要與粿粿官宣關係。

昨日深夜王子在社交平台再度道歉。(ig@prince_pstar)

王子表示事件爆發後不少的輿論蜂擁而至。(ig@prince_pstar)

王子的道歉聲明如下：

對不起

錯就是錯沒有任何理由跟藉⼝

從⼀開始到現在我都是真⼼⾯對

在此風波發⽣前協商會⾯的時候

我有親⾃向范姜先⽣當⾯鞠躬道歉並多次商討賠償⾦額，

我在此公開、慎重的再次向范姜先⽣與粿粿道歉



對不起

在您與粿粿婚姻狀態尚存續的情況下做出了不好的⾏為

對您造成了傷害，我對您跟粿粿都非常的抱歉。

⼀直以來我沒有逃避每⼀次協商我都誠⼼誠意毫無保留全⼒配合溝通，

非常對不起，我這份道歉不夠即時

但當所有輿論鋪天蓋地的捲來，甚⾄裡⾯還夾雜許多不實、荒謬的報導跟網友爆料時，我真的不知該如何澄清，也不知道該怎麼澄清或是不是有必要澄清，

因此這份聲明我⼀改再改，因為每天看起來，都有不同的事情要澄清⋯

到今天我決定無論如何，

最重要的事情就是⼀定要先跟您正式、公開的道歉。

其實在您公開此事前，我知道這件事情總有⼀天會被爆出來，

因此我沒有逃避也不會逃避，

作為公眾⼈物犯錯，我早晚必須⾯對社會檢驗。

從⼀開始我找您⾒⾯協調時，每次與您的協商我都是真誠以對，

我的對不起是真的，我的鞠躬也是真的，

您跟立達老關謝先⽣的問題，我也都⼀⼀回答，

您們需要我提出⾃⼰過去為家⽗清償債務的相關證明，

我也完整詳細的整理所有記錄，

並在當天提供資料讓您⽅了解這個⾦額對我來說是超過負荷的，

我真的毫無保留，全⼒配合溝通

因為這是我必須承擔的，也有跟您們協調能不能讓我分期付款，

但可惜雙⽅共識不同，未能達成您們的期待，非常對不起。

我知道犯錯就要付出代價這是我應得的所有的責難我不會逃避

也會與粿粿共同誠實⾯對並積極解決

真⼼感謝各界的關⼼與指正讓⼤家失望了對不起

抱歉讓我借⽤這則聲明拜託⼤家，我能理解社會⼤眾對我的不滿，

但有⼀些指控已經超乎我的想像，甚⾄未來有可能對受害者們造成⼆次傷害，

懇請⼤家，事實的責難⽌於我，我全權承擔，

但不實的流⾔蜚語，拜託⼤家適可⽽⽌。



對於范姜彥豐先⽣與粿粿

我真的真的很抱歉

—邱勝翊

