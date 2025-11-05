新聞女王2劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《新聞女王2》又名新聞女王第二季、新聞女王續篇，由TVB與內地影視合作推出。有郭建樂作為編審，鍾澍佳、關文深為監製，由佘詩曼、黃宗澤、馬國明、李施嬅、高海寧領銜主演的一套以現代職場為題材的電視劇。新聞女王Man姐佘詩曼正式回歸！第一輯《新聞女王》非常成功，今次載譽歸來，不但加入新演員，黃宗澤、陳曉華將與阿佘演對手戲，Man姐透露感情線也得到昇華，很期待第二季讓觀眾大飽眼福！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《新聞女王2》電視劇情大綱

主播文慧心（佘詩曼 飾）辭退SNK新聞台後，淡出新聞界半年，SNK發生了巨大變化。出身於市場管理的古肇華（黃宗澤 飾）空降出任新總監，把新聞當成賺錢工具；副總監張家妍（李施嬅 飾）頂替了George（馬國明 飾）的位置，掌握大權但受到古肇華掣肘，難以服眾。文慧心以「新聞女王」的姿態王者歸來，一手收購劉艷（王敏奕 飾）創辦的網絡媒體公司「公開平台」，向傳統主流媒體正面開戰，與古肇華對抗。

KOL 唐芷瑤（陳曉華 飾）對文慧心把她解僱一事懷恨在心，於是利用自媒體向文慧心採取惡意報復。政府新聞官許詩晴（高海寧 飾）同時涉足官場和新聞機構，為求獲得最大利益。新舊媒體正面較量，暗中勾心鬥角，肇華想做「新聞國王」而不擇手段，踐踏新聞底線，新聞女王文慧心寸步不讓，與張家妍形成新聞界三強鼎立的對壘。

《新聞女王2》播出時間｜最新追劇日曆

《新聞女王2》電視劇幾時播? 《新聞女王2》一共有25集，由優酷、TVB翡翠台播放，會員由11月5日12點起優酷全網獨播，而非會員就由11月10日起翡翠台逢星期一至星期五晚8:30播放。

《新聞女王2》演員人物關係圖

《新聞女王2》演員

佘詩曼 飾 文慧心/Man姐

SNK前主播，位高權重，堅決守護新聞界準則底線，重返新聞業，收購網媒進行對抗

黃宗澤 飾 古肇華/Kingston

SNK空降新聞總監，神秘奸派，與Man姐對立

馬國明 飾 梁景仁/George

高海寧 飾 許詩晴/Cathy

任政府新聞官員，同時在官場和新聞機構之間獲得好處

李施嬅 飾 張家妍

任職SNK，接手George的權力，繼續與Man姐在新聞業競爭

何廣沛 飾 潘志傲/Ivan

SNK員工，與Man姐有感情線