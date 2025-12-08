新聞女王2大結局25集完整劇情｜佘詩曼黃宗澤SNK再開戰

《新聞女王2》又名新聞女王第二季、新聞女王續篇，由TVB與內地影視合作推出。有郭建樂作為編審，鍾澍佳、關文深為監製，由佘詩曼、黃宗澤、馬國明、李施嬅、高海寧領銜主演的一套以現代職場為題材的電視劇。新聞女王Man姐佘詩曼正式回歸！第一輯《新聞女王》非常成功，今次載譽歸來，不但加入新演員，黃宗澤、陳曉華將與阿佘演對手戲，Man姐透露感情線也得到昇華，很期待第二季讓觀眾大飽眼福！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《新聞女王2》電視劇情大綱

主播文慧心（佘詩曼 飾）辭退SNK新聞台後，淡出新聞界半年，SNK發生了巨大變化。出身於市場管理的古肇華（黃宗澤 飾）空降出任新總監，把新聞當成賺錢工具；副總監張家妍（李施嬅 飾）頂替了George（馬國明 飾）的位置，掌握大權但受到古肇華掣肘，難以服眾。文慧心以「新聞女王」的姿態王者歸來，一手收購劉艷（王敏奕 飾）創辦的網絡媒體公司「公開平台」，向傳統主流媒體正面開戰，與古肇華對抗。

KOL 唐芷瑤（陳曉華 飾）對文慧心把她解僱一事懷恨在心，於是利用自媒體向文慧心採取惡意報復。政府新聞官許詩晴（高海寧 飾）同時涉足官場和新聞機構，為求獲得最大利益。新舊媒體正面較量，暗中勾心鬥角，肇華想做「新聞國王」而不擇手段，踐踏新聞底線，新聞女王文慧心寸步不讓，與張家妍形成新聞界三強鼎立的對壘。

第1-4集：梁景仁/George死去

梁景仁因在親自落場去報告天氣新聞時，為救一名途人而意外死去。而古肇華（黃宗澤 飾）只想把梁景仁的追思會，造成一場Show，同事們都十分反感。但在追思會有人送了一個"死不瞑目 沉冤待雪"的花牌。梁景仁的父母去到追思會，一見到張家妍，就好反感，因為張家妍是令到梁景仁離婚的人。古肇華做所有事，都係利益行先，就算是一單意外新聞直播，都要生要見血，死要見屍。

而文慧心(Man 姐)就搭直昇機去做報導，Man姐更發現更加嚴重的問題。古肇華要買Man姐的獨家影片，但得不到就要求記者譴責Man 姐。張家妍要求下屬做報告，但無人理會。最後，古肇華把獨家影片買下來，但係唔播。方太要求，所有一線台都不可以請文慧心(Man 姐)，最後，文慧心(Man 姐)就投資了劉艷馬家明的平台。

在一單挾持人質事件，芳姐要求SNK Man姐報導，無謂之下，公開平台要和SNK 合作。古肇華暗視支持張家妍，並炒了潘志傲。

第5-6集：Man姐、梁景仁成為SNK AI主播

Man姐在參加一個活動時與方太撞衫，Man姐在新能源活動上推廣公開平台。白書昀Diana十分喜歡Man姐。SNK有員工講Diana的負面消息流出網絡，古肇華要求張家妍幫忙，而流出的人是張家妍炒的intern，更要張家妍把責任推去一個死人身上。白書昀Diana可以投資公開平台，但前題係要炒了劉艷。Man姐、梁景仁成為SNK AI主播。

唐芷瑤以財經主播出來。原來SNK AI 是方太事前未知，古肇華以SNK的股價去說服方太。原來，古肇華叫了2位intern 去做AI新聞組，長期用AI Man姐、梁景仁SNK AI主播。一次新聞，是真人Man姐與AI Man 姐的較量，最後真人勝出。

第7-8集：遊艇網紅死亡事故，古肇華唐芷瑤也在場

政府新聞處出的AI 文仔面世後，但是回答的問題問非所答，而server 死了。許詩晴乘機出面獻計，許詩晴的上司不能再出風頭。就算AI主播有問題，古肇華都要繼續做AI主播。白書昀Diana確定投資公開平台。公開平台成功開新辦公室。唐芷瑤以為跟有錢人食過飯就係自己人，唐芷瑤之前不斷建議人買AI 股，但AI股受壓，唐芷瑤就如同棄子。

唐芷瑤一次跟古肇華上細劉生的遊艇，點知一個網紅Paula懷疑跳海死亡。Man 姐決定報。張家妍向方太建議古肇華要休假，而古肇華就在現場。張家妍成功代理古肇華的位置，去查梁景仁死去的真相。 古肇華用錢去收買Paula 的母親抹黑事件。而Man姐就找了Paula生前的好友，點知就發現了Paula 在遊艇上的影片。

第8-9集：劉艷把獨家讓給張家妍

一次拍電影時，發生意外。張家妍成功找到了意外相關的人士，但就在受訪時，受訪者資料洩漏了。之後，Man姐劉艷成功找到傷者的家屬，但劉艷最後把獨家讓給張家妍。

第9-11集：Man姐疑令受訪者自殺

一次康勁寶藥物疑令用家死亡的事件，Man姐找到其公司經理世雄，世雄就上公開平台坦白部分藥物有問題，但訪問就沒有打格仔。但受訪後短時間內，世雄就講要自殺。之後，Man姐受盡千夫所指，唐芷瑤更說Man姐是殺人兇手，令Man姐一度陷入自我懷疑。同時，張家妍查到公司有攝影師九哥，把公司的攝影器材拿出去賣，並威脅他說出梁景仁的死亡真相，點知攝影師也是古肇華的人。

第12集：梁景仁死因有可疑

Man姐最後去了找心理醫生。 為了讓梁景仁死亡的真相水落石出，文慧心、張家妍、許詩晴、劉艷這四位新聞界女將，終於放下彼此的一切利益糾葛與成見，決定通力合作，目標只有一個：還原真相。原來，梁景仁死前去做採訪，Man姐曾經去勸過梁景仁，太危險，但梁景仁唔聽。梁景仁父母要求重開死因庭，但最重要的兩位證人唔出現。當時，梁景仁張家妍2個為了爭做副總監一位，爭到你死我活。梁景仁更為了要有第一手資料，就去報大雨新聞。

第13集：梁景仁報大雨當日情況

當日，張家妍拍到一條好爆的獨家影片。古肇華就要求梁景仁報張家妍的報導，梁景仁十分生氣，因為他覺得古肇華沒有支持他。古肇華為了流量不擇手段，就算面對五百年一遇的暴雨，都暗示梁景仁要有獨家影片。當日，古肇華更放消息出去，如果有獨家的影片，SNK多多錢都買。在法庭，張家妍、Man姐、許詩晴、劉艷等人發言。飛爺更飛去馬來西亞去找其中一位證人。古肇華陷入絕境，眼見瞞不住真相，就不得不提交新的視頻證據。公開梁景仁真正死因。原來當日，梁景仁為了有獨家先去報水洞童軍，什至在救人前，都要求攝影師把過程拍下，梁景仁講唔信SNK會唔要他這個救人英雄。

第14集：Man姐上心靈課程

Man姐失蹤了。白書昀Diana有機會因為Man姐不見了，而對公開平台撤資。駐政總傳媒入選名單公開，公開平台並未入選。因梁景仁一事受到沉重打擊的Man姐，選擇不告而別，獨自散心療養。然而，她卻誤打誤撞進入了神秘的晶耀研究學院。這個地方究竟是能夠真正淨化心靈的避風港，抑或只是一場驚天騙局？去到度假村，就有人送了Man姐一本水晶書。在晶耀學院參加水晶班。張家妍向古肇華辭職，許詩晴被公司雪藏。而晶耀學院內有好多名人都有參加，更加是捐了好多錢。而Man姐由一開始唔信，到之後幫助有一個富商捐一個島給晶耀學院，就開始加入這個計劃。而張家妍、劉艷都知道Man姐在晶耀學院，不過就懷疑Man姐是否真的相信定做卧底。

第15集：Man姐迷信定卧底?

公開平台出左一篇抹黑晶耀研究學院的報導，並希望Man姐出手幫手對付傳媒。Man姐並與宏光大師直播，疑似被洗腦，Man姐更出面說服大眾相信水晶。飛爺提議罷免Man姐在公開平台的一切職位，公開平台同事大多都同意。宏光大師單對單對Man姐治療，之後就叫下屬暗示Man姐要放棄所有野。劉艷、馬家明、陳子傑等人偷偷入去找Man姐，卻被文慧心拒絕趕走。之後一次身心靈聖地計劃發佈會，Man姐也有參加。原來，Man姐以身入局，在宏光大師治療時，偷偷地錄影，原來宏光大師就係.....

第16集：Man姐回歸公開平台

Man姐返回公開平台。高海寧上司辭職。李施嬅正式離開SNK。晶耀學院4人自殺。公開平台又開始重新查康勁寶，點知飛爺原來有一個舊批次的康勁寶。Man姐在拿化驗報告時，差點被人襲擊，好在公開平台眾人及時趕來解救才免於一劫。康勁寶老闆因懷疑殺害世雄而被捕。在唐芷瑤的見面會中，Man姐出現了，並與唐芷瑤做了一場live，最後唐芷瑤敗走。數通由美國打來的電話，引起同事們的興趣，原來是阮雪君—新聞界的傳奇人物，也曾經是SNK的一員，是香港首位女主播。方太想搵阮雪君回SNK。

第17集：Man姐阮雪君是母女

阮雪君Man姐的舊相被SNK發現。在一次晚宴中，阮雪君用一個例子去講網媒做假新聞，但Man姐反駁。阮雪君在晚宴上指出阮雪君Man姐是母女，之後2人十分生氣走了。當年阮雪君出外跑新聞都會帶Man姐。阮雪君去了SNK，古肇華極力爭取阮雪君留在SNK，阮雪君要求Man姐要在SNK做新聞總監。10年前，Man 放棄美國的大好前途，回香港做SNK係因為阮雪君成Man姐的成長時成日都講SNK 有幾好。而阮雪君的獎項，原來是美國有人唔想阮雪君再查某一些事情。之後一次直播時，古肇華向大眾分開了Man姐的舊照片。

第18集：阮雪君諾維環球合作有古惑

Man姐的事件成為城中熱話。潘志傲做了SNK新聞副總監，之後哭著跟Man姐說了分手。潘志傲報導了以前Man姐的新聞，Man姐小時候在一單意外中，雙親身亡。阮雪君教育Man姐要反抗，之後就在公開平台2人一同回應。當年，Man是受害者，阮雪君是目擊者。 Man跟父母講想睇雪，之後父母就用噴霧，之後大家都用，而造成災難。 阮雪君邀請張家妍及許詩晴合作。阮雪君請張家妍做諾維環球的新聞總監，諾維環球是全歐洲最大的新聞機構，投資香港5億歐元，打造國際新聞的串流平台。

第19集：諾維環球否認投資

張家妍努力拉人入諾維環球，什至去SNK 及公開平台拉人。許詩晴被爆收受阮雪君的禮物，但就禮物又去左張家妍的手上。Man姐要求阮雪君不要再搞他的朋友。阮雪君留下了證據給Man姐。原來，阮雪君的獎是私下交易所得，Man姐在公開平台報出。諾維環球也否認了投資香港，都否認阮雪君的身份。張家妍被"脫S者"圍，要求一個交代。許詩晴都被針對。Man姐邀請張家妍入公開平台，但張家妍一日唔解決就唔入新聞界。唐芷瑤爆出香港女首富生cancer，估計係白書昀。唐芷瑤用AI 去整一張白書昀的病相。

第20集：方太想交SNK比Man姐

在一個大獎中，白書昀都有出現。方太突然不適，指明要Man文幫手。原來，方太就是生cancer的女首富。之後到SNK要拎獎，叫到要方太時，Man姐上了去，再把獎給了真正做AI的SNK同事。Man姐最次得到最佳女主播。方太已經去到第4期cancer。方太想把SNK交比Man姐。而唐芷瑤再次估生cancer的女首富，這次是指向SNK方太。

第21集：方太昏迷，古肇華要重選主席

阮雪君早前因為查一單國際大新聞，被人看上了，助手也死了，當時只好用獎與新聞交換。但其他阮雪君在香港也是繼續查的。但之後阮雪君發現香港也被跟蹤了。許詩晴說服張家妍放棄，不要再堅持。古肇華要求方太要身體健康之前，都不可以返公司。方太在做與Man姐認親簽證時，暈低了。不能幫助方太入主SNK。古肇華要求重新選主席。

第22集：張家妍入公開平台

張家妍邵俊樂為劉艷馬家明證婚。Man姐在了解方太的病情。而白書昀手上有治cancer神器—組織碎化技術。白書昀要求如果佢出手幫，Man姐就不可以回SNK。因為Man姐不是方太的家人，所以不能去決定方太的醫療計劃。而又有網上消息，方太又出現了，政府要求SNK停牌。在股東大會，大家都要求要先討論復牌，但古肇華要求重新選主席。劉艷懷孕，全公司都知。張家妍入公開平台試做，講有關保母案件，因為是張家妍與劉艷合作查案。Man姐想入主SNK董事局。 邵俊樂想與張家妍復合。

第23集：Man姐成SNK董事局主席

SNK就報導組織碎化技術的壞處；公開平台就報導其好處。古肇華叫人攻擊公開平台的電腦系統。白書昀去公開平台，Man姐用白書昀又放Man姐又幫到方太，最後公開平台想張家妍做公開平台的新聞副總監，白書昀同意。Man姐辭去公開平台的一職。白書昀收回組織碎化技術，轉去給私人醫院用。方太手術成功，並把SNK交比Man姐，Man姐為SNK 董事局主席。之後SNK董事局資料被人非法得到，外面更傳SNK會停播。公開平台就集中報導3U詐騙園區的新聞。

第24-25集：潘志傲侵入3U園區

Man姐去見富庾基金的老闆，而古肇華就是其代理人，富庾基金有超過50%的股份。富庾基金要上市，更用AI Man姐做廣告代言人。 古肇華叫唐芷瑤推廣富庾基金原始股。潘志傲入了3U園區，但被人知道了記者的身份。之後，Man姐在新聞時間，訪問古肇華有關富庾基金原始股，之後再報導反詐騙新聞，而多個新聞都係背後係3U園區，背後多個資金走向都係有關3U園區。之後，富庾基金老闆加入直播，更指與不懂3U園區。富庾基金老闆用潘志傲的影片要脅Man姐推廣富庾基金。Man姐就用富庾基金老闆的舊時的相片去指出他是一開始是騙人錢起家，他認自己是假學歷，假背景，但與3U園無關。 其後，Man姐再播出影片證據，係富庾基金老闆在3U園的片段。最後，富庾基金老闆及古肇華被捉。潘志傲成功回來，Man姐把SNK還給方太，成為一個自由新聞工作者。

《新聞女王2》優酷播出時間｜最新追劇日曆

《新聞女王2》電視劇優酷幾時播? 《新聞女王2》一共有25集，由優酷、TVB翡翠台播放。由11月10日起翡翠台逢星期一至星期五晚8:30播放。優酷VIP由11月19日至22日，及11月26日至29日，每日12時更新一集，SVIP搶先看一集。

《新聞女王2》演員人物關係圖

《新聞女王2》演員

佘詩曼 飾 文慧心/Man姐

SNK前主播，位高權重，堅決守護新聞界準則底線，重返新聞業，收購網媒進行對抗

黃宗澤 飾 古肇華/Kingston

SNK空降新聞總監，神秘奸派，與Man姐對立

馬國明 飾 梁景仁/George

高海寧 飾 許詩晴/Cathy

任政府新聞官員，同時在官場和新聞機構之間獲得好處

李施嬅 飾 張家妍

任職SNK，接手George的權力，繼續與Man姐在新聞業競爭

王敏奕 飾 劉艷

公開平台創辦人