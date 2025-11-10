新聞女王2每日劇情更新｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+簡介

《新聞女王2》又名新聞女王第二季、新聞女王續篇，由TVB與內地影視合作推出。有郭建樂作為編審，鍾澍佳、關文深為監製，由佘詩曼、黃宗澤、馬國明、李施嬅、高海寧領銜主演的一套以現代職場為題材的電視劇。新聞女王Man姐佘詩曼正式回歸！第一輯《新聞女王》非常成功，今次載譽歸來，不但加入新演員，黃宗澤、陳曉華將與阿佘演對手戲，Man姐透露感情線也得到昇華，很期待第二季讓觀眾大飽眼福！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《新聞女王2》電視劇情大綱

主播文慧心（佘詩曼 飾）辭退SNK新聞台後，淡出新聞界半年，SNK發生了巨大變化。出身於市場管理的古肇華（黃宗澤 飾）空降出任新總監，把新聞當成賺錢工具；副總監張家妍（李施嬅 飾）頂替了George（馬國明 飾）的位置，掌握大權但受到古肇華掣肘，難以服眾。文慧心以「新聞女王」的姿態王者歸來，一手收購劉艷（王敏奕 飾）創辦的網絡媒體公司「公開平台」，向傳統主流媒體正面開戰，與古肇華對抗。

KOL 唐芷瑤（陳曉華 飾）對文慧心把她解僱一事懷恨在心，於是利用自媒體向文慧心採取惡意報復。政府新聞官許詩晴（高海寧 飾）同時涉足官場和新聞機構，為求獲得最大利益。新舊媒體正面較量，暗中勾心鬥角，肇華想做「新聞國王」而不擇手段，踐踏新聞底線，新聞女王文慧心寸步不讓，與張家妍形成新聞界三強鼎立的對壘。

第1-4集：梁景仁/George死去

梁景仁因在親自落場去報告天氣新聞時，為救一名途人而意外死去。而古肇華（黃宗澤 飾）只想把梁景仁的追思會，造成一場Show，同事們都十分反感。但在追思會有人送了一個"死不瞑目 沉冤待雪"的花牌。梁景仁的父母去到追思會，一見到張家妍，就好反感，因為張家妍是令到梁景仁離婚的人。古肇華做所有事，都係利益行先，就算是一單意外新聞直播，都要生要見血，死要見屍。

而文慧心(Man 姐)就搭直昇機去做報導，Man姐更發現更加嚴重的問題。古肇華要買Man姐的獨家影片，但得不到就要求記者譴責Man 姐。張家妍要求下屬做報告，但無人理會。最後，古肇華把獨家影片買下來，但係唔播。方太要求，所有一線台都不可以請文慧心(Man 姐)，最後，文慧心(Man 姐)就投資了劉艷馬家明的平台。

在一單挾持人質事件，芳姐要求SNK Man姐報導，無謂之下，公開平台要和SNK 合作。古肇華暗視支持張家妍，並炒了潘志傲。

第5-6集：Man姐、梁景仁成為SNK AI主播

Man姐在參加一個活動時與方太撞衫，Man姐在新能源活動上推廣公開平台。白書昀Diana十分喜歡Man姐。SNK有員工講Diana的負面消息流出網絡，古肇華要求張家妍幫忙，而流出的人是張家妍炒的intern，更要張家妍把責任推去一個死人身上。白書昀Diana可以投資公開平台，但前題係要炒了劉艷。Man姐、梁景仁成為SNK AI主播。

唐芷瑤以財經主播出來。原來SNK AI 是方太事前未知，古肇華以SNK的股價去說服方太。原來，古肇華叫了2位intern 去做AI新聞組，長期用AI Man姐、梁景仁SNK AI主播。一次新聞，是真人Man姐與AI Man 姐的較量，最後真人勝出。

第7-8集：遊艇網紅死亡事故，古肇華唐芷瑤也在場

政府新聞處出的AI 文仔面世後，但是回答的問題問非所答，而server 死了。許詩晴乘機出面獻計，許詩晴的上司不能再出風頭。就算AI主播有問題，古肇華都要繼續做AI主播。白書昀Diana確定投資公開平台。公開平台成功開新辦公室。唐芷瑤以為跟有錢人食過飯就係自己人，唐芷瑤之前不斷建議人買AI 股，但AI股受壓，唐芷瑤就如同棄子。

唐芷瑤一次跟古肇華上細劉生的遊艇，點知一個網紅Paula懷疑跳海死亡。Man 姐決定報。張家妍向方太建議古肇華要休假，而古肇華就在現場。張家妍成功代理古肇華的位置，去查梁景仁死去的真相。 古肇華用錢去收買Paula 的母親抹黑事件。而Man姐就找了Paula生前的好友，點知就發現了Paula 在遊艇上的影片。

第8-9集：劉艷把獨家讓給張家妍

一次拍電影時，發生意外。張家妍成功找到了意外相關的人士，但就在受訪時，受訪者資料洩漏了。之後，Man姐劉艷成功找到傷者的家屬，但劉艷最後把獨家讓給張家妍。

第9-11集：Man姐疑令受訪者自殺

一次康勁寶藥物疑令用家死亡的事件，Man姐找到其公司經理世雄，世雄就上公開平台坦白部分藥物有問題，但訪問就沒有打格仔。但受訪後短時間內，世雄就講要自殺。之後，Man姐受盡千夫所指，唐芷瑤更說Man姐是殺人兇手，令Man姐一度陷入自我懷疑。同時，張家妍查到公司有攝影師，把公司的攝影器材拿出去賣，並要求說出梁景仁的死亡真相，點知攝影師也是古肇華的人。

第12集：梁景仁死因有可疑

Man姐最後去了找心理醫生。 原來，梁景仁死前去做採訪，Man姐曾經去勸過梁景仁，太危險，但梁景仁唔聽。梁景仁父母要求重開死因庭，但最重要的兩位證人唔出現。當時，梁景仁張家妍2個為了爭做副總監一位，爭到你死我活。梁景仁更為了要有第一手資料，就去報大雨新聞。

《新聞女王2》優酷播出時間｜最新追劇日曆

《新聞女王2》電視劇優酷幾時播? 《新聞女王2》一共有25集，由優酷、TVB翡翠台播放。由11月10日起翡翠台逢星期一至星期五晚8:30播放。優酷就下星期一至五每日一集，SVIP搶先看一集。

《新聞女王2》演員人物關係圖

《新聞女王2》演員

佘詩曼 飾 文慧心/Man姐

SNK前主播，位高權重，堅決守護新聞界準則底線，重返新聞業，收購網媒進行對抗

黃宗澤 飾 古肇華/Kingston

SNK空降新聞總監，神秘奸派，與Man姐對立

馬國明 飾 梁景仁/George

高海寧 飾 許詩晴/Cathy

任政府新聞官員，同時在官場和新聞機構之間獲得好處

李施嬅 飾 張家妍

任職SNK，接手George的權力，繼續與Man姐在新聞業競爭

王敏奕 飾 劉艷

公開平台創辦人