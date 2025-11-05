吳鎮宇貼地搭巴士卻因一事令車長感不爽　險被趕落車︰我天生如此

現年63歲的吳鎮宇，縱橫影視圈多年，演技早已封神。他曾憑《鎗火》奪得金馬獎影帝，並以《公元2000》拿下香港電影金像獎最佳男配角。劇集方面，吳鎮宇在《難兄難弟》中的「謝源」，及《衝上雲霄》裡面的「Sam哥」，至今仍令觀眾津津樂道。

吳鎮宇是金馬影帝。（資料圖片/梁碧玲攝）

不得不提吳鎮宇在《古惑仔之人在江湖》飾演的「𡃁坤」，是不少人的集體回憶。

吳鎮宇在劇集《衝上雲霄》裡面所飾演的「Sam哥」，至今仍令觀眾津津樂道。（資料圖片）

近年，吳鎮宇長駐內地吸金，綜藝、電影等多線齊發，不少節目都見到其身影，撈得風山水起。其中他在《導演請指教》中作為參賽導演，以及在《演技派》和《無限超越班》第一、二季中擔任評審導師，雖然天生「惡樣」，但憑出色演技，被許多後輩演員視為學習模範。而他有份參演的作品《默殺》、《鹽湖計劃》及《終極拯救》，在內地亦成功引起話題，人氣高企。近日，吳鎮宇難得回港，並貼地體驗生活乘搭巴士，不過卻發生小風波，他更自爆險被車長趕落車。

早前吳鎮宇與兒子Feynman拍《爸爸去哪兒2》，成功打開內地市場。（資料圖片）

吳鎮宇在節目《無限超越班》中相當嚴格。（微博@無限超越班官博）

早前吳鎮宇有份主演的犯罪懸疑片《默殺》，在內地票房成績更大收。（《默殺》微博圖片）

《終極拯救》海報。（微博圖片）

吳鎮宇昨日（04/10）在社交平台分享在香港搭巴士的照片，相中他站在巴士中間靠右的位置，期間未被車上其他乘客認出，讓他可以好好感受乘坐巴士的樂趣，更自拍留念。不過原來上車時發生一段小插曲？吳鎮宇寫道：「我拍卡之後，車長就開始不爽，差點趕我下車！我解釋我不是故意的，天生如此，請看我身分證。」

吳鎮宇近日回港，貼地乘坐巴士。（微博圖片）

吳鎮宇自爆被車長質疑未到「2蚊乘車優惠」年齡。（微博圖片）

網民大讚吳鎮宇保養得好。（微博圖片）

帖文引發網民熱議，有人笑指已到達「2蚊乘車優惠」年齡的吳鎮宇，應該是了用樂悠卡搭車，但因為長得太年輕，才被車長質疑「造假」，要出示身分證證明。相中，吳鎮宇素顏出鏡，戴著黑色漁夫帽及身穿白色衛衣，打扮低調顯年輕，雖然年屆63歲，但外貌看起來最多只有40多歲，難怪車長會起疑心。

吳鎮宇與網民幽默互動。（微博截圖）

吳鎮宇一點都不像60多歲。（微博圖片）

金髮look充滿霸氣。（微博圖片）

網民對此大讚吳鎮宇「Keep得好」，紛紛留言：「怪你長得太帥太年輕了」、「靚坤就是這麼年輕帥氣」、「哥你看上去最多四十」、「說40也有人信吧，這狀態真好」、「年輕時顯老、老了顯年輕」。更有網民搞笑問：「為什麼不給你讓座」，吳鎮宇亦親自幽默回覆：「還傷人不夠嗎？」互動笑翻全網。此帖文更一度登上微博熱搜，足見這位吳鎮宇人氣爆燈！