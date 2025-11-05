TVB御用學生妹小背心襲街市派福利　邪惡視角下吸睛身材若隱若現

現年24歲、有「TVB御用學生妹」之稱的區明妙（Miu Miu），近年在劇集上發展不俗，先後憑《婚後事》中飾演「悅悅」少女版，以及在台慶劇《黑色月光》中飾演黃翠如年輕版而成功入屋，今年在《奪命提示》中出浴一幕，更令觀眾印象深刻。眾所週知，區明妙除了擁有一張甜美的嬰兒臉外，還擁有一副魔鬼身材，她時常在社交平台大派福利，毫不吝惜展示其美好身段，故深受網民喜愛。

區明妙IG有不少泳照。（IG@miumiu__au）

區明妙除了擁有一張甜美的嬰兒臉外，還擁有一副魔鬼身材。（IG@miumiu__au）

區明妙在《婚後事》飾演悅悅的少女版。（劇集截圖）

區明妙在台慶劇《黑色月光》飾演黃翠如年輕版，劇中慘被迷奸。（劇集截圖）

區明妙在《奪命提示》中出浴一幕，中間只有一塊磨砂玻璃遮掩著。(節目截圖)

近日，區明妙的好友公開了一段兩人的生活花絮影片，分享了區明妙一日的行程及花費。影片中，她們先到尖沙咀享用Brunch，人均164元；接住轉戰美妝店及藥房購物，共花費919元，最後則到超市及街市為晚上的火鍋派對買餸，原本要500多元，但區明妙用積分換取現金，故埋單人均只需約150元。經總結，區明妙當日總花費約1,507元。

區明妙的好友公開了一段兩人的生活花絮影片。（IG截圖）

一身打扮非常吸睛。（IG截圖）

這個角度好邪惡。（IG截圖）

收穫豐富。（IG截圖）

+ 6

然而，相比起區明妙的消費力，不少網民的焦點卻落在了她的衣著打扮上。影片中，區明妙與好友以「孖公仔」造型示人，同穿白色露腰緊身小背心，配搭迷彩長褲，造型既充滿活力也不失性感。尤其在選購物品時，區明妙於「邪惡視角」下，不經意地展露出美好身段，若隱若現的效果非常吸睛。網民紛紛留言：「去街市放福利」、「見妳咁開心我不自覺笑了」、「Miu每一个角度都好好看」。甚至有人笑言：「如果買餸師奶係妙喬咁嘅樣，世界一定少好多爭拗。」

區明妙與好友以「孖公仔」造型示人。（IG圖片）

去街市選購食材。（IG圖片）

呢個角度不的了。（IG圖片）

好開心。（IG圖片）

滿載而歸！（IG圖片）

靚！（IG圖片）

其實區明妙的童年也不容易，她早前接受《香港01》專訪時，表示自小與父親感情很好，但在她14、15歲那年，父親卻突然因癌症離世，由收到噩耗那刻，到看著父親離世，中間只得一個月的時間，當時年紀輕輕的區明妙根本還未懂得如何面對這突如其來的告別，打擊當然極大。而在爸爸突然離去之後，家裡就剩下她與媽咪和妹妹三個相依為命，雖然家中不算有太大經濟壓力，但作為姐姐的區明妙，或多或少覺得自己好像要揹起這頭家，「所以嗰陣我成副心機放咗喺做戲，好想做戲，經營個Social Media，想快啲出嚟做嘢，想快啲證明到自己！」

父親離世時雖然區明妙年紀尚輕，但她身為長女，已覺得自己有責任要孭起這頭家。（受訪者提供）

區明妙（左上）雖然沒有去韓國做練習生，但她並沒有放棄女團夢，經常呼朋喚友，組成了Morii Girls，專門跳K-pop cover。（IG@moriigirls.project）

區明妙最近推出散文寫真集，除了在台北拍攝的美照，亦首度用文字表達自己，寫下自己的日常、演藝經歷、心底話等等，也透過文字去治癒自己。（IG@miumiu__au）

後來到了16歲，擁有一個女團夢的區明妙幸運地曾獲得赴韓做練習生的機會，但她卻拒絕了，「嗰陣時仲未好清楚自己個方向，同埋我嗰陣又未中學畢業，始終想起碼完成咗中學畢業先。」而除了因為想完成學業，區明妙坦言不想丟低家人也是原因之一，尤其當時父親已不在了，自己更不想一走了之，「我自己走咗過去，媽咪點算呢？我又未讀完書，即係要媽咪寄零用錢畀我喎，又唔想多個負擔，反而想自己去賺錢。」因此，區明妙自18歲後就再沒問家人拿過一分一毫零用錢了，可見這位小妮子年紀輕輕已非常識諗。

區明妙IG有不同類型的靚相。（IG@miumiu__au）

區明妙IG有不同類型的靚相。（IG@miumiu__au）

區明妙IG有不同類型的靚相。（IG@miumiu__au）