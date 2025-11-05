細細粒陳嘉佳為復胖哽咽向網民道歉　自爆怕被看見外出要偷偷摸摸

現年40歲的「細細粒」陳嘉佳憑拍攝TVB劇集《老表，你好嘢！》而為人熟悉，近年她積極發展內地市場，靠美食及帶貨人氣暴漲，吸金力大增！前年細細粒因健康響起警號積極減肥，由最高峰286磅減至130磅，非常犀利！不過近日細細粒拍片明顯復胖，並自爆沒工作一個多月，狀態欠佳導致暴飲暴食。昨晚她拍片分享復胖一事，更哽咽對網民說：「對不起！」

細細粒過去兩年積極減肥。(IG圖片)

由最高峰286磅減至130磅，非常犀利！(IG圖片)

由最高峰286磅減至130磅，非常犀利！(IG圖片)

細細粒拍片分享復胖，並以「關於我復胖這件事 這會是一個新的開始」為題發文。在片中細細粒透露由最瘦的時期復胖其實只是幾個月的時間，而自己已不知道怎麼面對大家，經過各種的考慮後決定跟網民交代一下。她提到減肥到最瘦時期，有很多人質疑她是否切胃或者節食，但細細粒再次澄清沒有：「我這兩年的生活就只有減肥，當然我的身體也變得健康了很多很多，但生活不只是這些，不是嗎？一個人怎麼永遠在這種環境裡去保持減肥呢？但是我是一個真的很愛吃的人！」

不過近月復胖，細細粒為此而拍片想網民道歉。（小紅書）

細細粒身形明顯復胖了不少。（小紅書）

細細粒澄清減肥當時並沒有切胃或節食。（小紅書）

細細粒續指今年回港過年，嘗了一口母親做的飯之後便一發不可收拾，更令自己思考美食令自己這麼快樂，為什麼要減肥。由新年直至7、8月的時候，細細粒期間去了多個國家旅行，並享受當地美食，回歸正常生活後報復式飲食，回家後每天都說要明天減肥但始終沒有實際行動。她透露自己復胖後外出都要偷偷摸摸，晚上8、9點才約表姐吃晚飯，不想在任何地方被人看到自己復胖的情況。

細細粒指復胖後很怕被人看到自己，所以外出都要偷偷摸摸。（小紅書）

細細粒指復胖後很怕被人看到自己，所以外出都要偷偷摸摸。（小紅書）

經過兩年的積極減肥後，細細粒的身體就算現時復胖了些少，都已經重回健康水平，在掙扎究竟減肥與否的同時，她透露往後不會再告訴大家自己怎麼減肥：「我想快樂可持續，健康陪伴大家的一個博主。我真的把自己放在一個非常極端的減肥環境，所以我後面想做的是好好生活，慢慢的瘦下來。」更指自己雖然一向都很討厭運動，但往後會想辦法動起來。