向太鬧爆王家衛不受控絕不錄用　拍電影燒錢：沒有張叔平他是個屁

著名導演王家衛首執導的電視劇《繁花》已播畢兩年，近日卻惹來「編劇署名權」爭議，遭一位自稱曾參與該劇編劇的古二（程駿年）控訴，在網上披露多段疑似編劇會議的錄音，其中一段疑似王家衛與編劇秦雯的錄音對話，在錄音中他提及多位內地藝人姓名，例如「唐嫣呢是個很裝的人」等，引起軒然大波。

而一向活躍玩社交網站及有開個人頻道節目大談圈中事的向太（陳嵐），近日就在直播中談及王家衛，並表示絕不錄用對方：「我是絕不錄用他，不受控，他沒有張叔平，他是個屁，或者靠錢。」並表示投資他電影的老闆基本上都虧錢。

王家衛執導的電影雖有話題性，但卻在票房上屢屢慘敗，有指《阿飛正傳》當年耗資4千萬港元，但最終只換來975萬港元票房，導致投資的老闆鄧光榮虧損嚴重而瀕臨破產，亦拍不成續集，還有《東邪西毒》超支及超時嚴重，後上映票房卻收不足千萬港元，需靠劉偉強在極短時間內接拍的《東成西就》補救，最終高收逾2千萬港元，而在2004年上映的《2046》，耗時拍攝5年，僅只收6百多萬港元，票房成績非常不理想等，王家衛拍攝周期長，難以估算，所以向太都指他拍電影根本就是在靠燒錢。

