東張西望｜東張女神黎寬怡慘遭攻擊　被叫「買啲化妝品扮下靚啦」

TVB節目《東張西望》前日 (3日) 一集講到有人「報東張」，懷疑有水貨客從內地偷運刺身及壽司等食品回香港，昨日 (4日) 播出的一集繼續報導走私集團的不法行為。節目組更直擊走私的過程，由水貨客於內地取貨、到送返香港交收走私貨物，並詳盡報道了出來，而「東張女神」黎寬怡就負責採訪有關人士。

「東張女神」黎寬怡到粉嶺一停車場的「走私大本營」。(節目截圖)

「東張女神」黎寬怡到粉嶺一停車場的「走私大本營」。(節目截圖)

蛇頭用麻包袋遮著自己，企圖「隠身術」來避開鏡頭。(節目截圖)

蛇頭用麻包袋遮著自己，企圖「隠身術」來避開鏡頭。(節目截圖)

其中一幕是節目組帶食環署職員到走私大本營一看究竟，貨車司機見到食環署職員馬上態度很好，但在食環署職員離開後貨車司機一度與節目組發生衝突。貨車司機立即說：「打格啊你！我唔係老闆，我欠人好X多錢，我驚人搵到我！為咗收視喺度整壞成件事，咁樣犯法咩？」又對主持黎寬怡說：「你走去買啲化妝品扮下靚，行下街好過啦。」貨車司機隨後打開貨物讓節目組拍攝，證明不是海鮮。

黎寬怡被叫買化妝品扮下靚。(節目截圖)

黎寬怡被叫買化妝品扮下靚。(節目截圖)

這句「你走去買啲化妝品扮下靚，行下街好過啦。」竟被網民cap圖開post討論，寫道：「佢 (黎寬怡) 會唔會係成件事最大受害者 老老實實壽司郎呢單被「此地無銀」香港人好快就會唔記得 但東張女神個樣慘遭水貨佬狠批 條女一定記一世」，惹來不少網民討論：「個人認為這位東張女主持很盡責，值得一讚！」、「依家人地要影底你d衰野！邊得閒買化妝品！」