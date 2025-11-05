竇驍被傳婚變後首度現身　戴婚戒心情大靚力證與何超蓮情不變

向華強太太陳嵐（向太）早前拍片大爆「富家女和男演員鬧離婚」，引起網民猜測向太所指富家女和男演員的身份，令何超蓮及竇驍的名字連續多日登微博熱搜，事件持續發酵，最後何超蓮與竇驍開腔回應傳聞，強調「我們感情穩定」，否認婚變。而竇驍昨日（4日）現身西安出席活動，亦是他自傳出婚變後首度現身！

大批網民猜測「富家女」及「男演員」分別是何超蓮和竇驍。（IG圖片）

經常情侶檔出席活動。（微博@竇驍）

昨日竇驍現身西安，出席朋友的新店開幕活動，片中所見，竇驍西裝骨骨上陣，手上戴着婚戒，全程笑容滿面，又大方同粉絲打招呼，心情大靚，狀態不俗，以行動粉碎婚變傳聞！何超蓮與竇驍在2019年公開認愛，兩人拍拖近4年後，2023年在峇里島舉行盛大婚禮。不過由於兩人婚後聚少離多，多次傳出婚姻亮紅燈，但何超蓮曾公開表示，雖然兩人少見面，但每天都會視訊或電話聯絡，感情穩定。

手上戴着婚戒，全程笑容滿面。（影片截圖）

早前向太拍片大爆「富家女和男演員鬧離婚」，令何超蓮與竇驍捲入風波，其後竇驍在微博發文，回應婚變傳聞：「大家好先在此先向大家致歉，這兩天網路上的喧囂佔據了公共資源。其次我們本來不想回應這些莫須有的話題，沒成想事態變得越來越離譜。所以還望大家勿信謠勿傳謠。感謝」，而何超蓮亦轉發了帖文，並表示：「感謝所有善意關心我們的朋友，也理解大家的好奇。但我們始終認為，感情的穩固與否，無需透過任何形式向外界事無鉅細地展示來證明。我們感情穩定。在此也呼籲大家，停止傳播不實訊息。」

何超蓮竇驍在眾人見證下情深一吻。（微博@何超蓮Laurinda）

