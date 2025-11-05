袁詠儀90年代紅遍影壇連奪金像獎影后　王晶直指：運氣好

著名導演王晶近期開設頻道大講圈中秘聞及分享個人意見，大受歡迎，引來不少關注。然而，在近日一集中他就提及港姐出身的袁詠儀（靚靚），直指對方在電影事業（90年代）很有運氣，連續兩屆奪得金像獎影后，強調運氣對一個演員來說是非常重要的。

王晶認為運氣對一個演員來說非常重要。（視覺中國）

1990年袁詠儀奪得香港小姐冠軍後，停留在電視圈發展的日子不長，就轉移跑道去電影圈發展，1993年憑《亞飛與亞基》奪得金像獎最佳新人獎，沒想到在隔年憑《新不了情》奪得金像獎影后，更沒想到在1995年憑《金枝玉葉》蟬聯影后，令她成為當時最炙手可熱的女演員。

袁詠儀憑《新不了情》奪得金像獎影后。（影片截圖）

《新不了情》集結許多好戲之人演出。（影片截圖）

90年代絕對是袁詠儀在電影圈的黃金時代，而王晶亦認為當時的她運氣好到不得了：「她真的運氣好到不得了，《新不了情》我沒見過一部戲6個影帝影后來襯托一個袁詠儀，真的這個是爾冬陞很大膽的一個做法。運氣好，導演願意這樣安排，那些人也願意這樣襯托她，所以她就那部戲已經拿了金像獎影后了，實在她不拿就該死了。」《新不了情》集結許多好戲之人，包括有劉青雲、秦沛、劉嘉玲、馮寶寶等，但他們願意襯托袁詠儀，最後成就了一部好作品。

王晶表示袁詠儀有好運氣。（影片截圖）

王晶續講到：「第二年再遇上了《金枝玉葉》，所以連續兩年金像獎影后，以後她再也沒有這樣好的機會了，所以後來就慢慢這樣了（向下滑）。（所以運氣它也是一部分？）是，運氣非常重要。」到90年代未她就減少拍攝電影，將重心轉移內地及台灣拍攝電視劇，近年就轉注在內地接拍綜藝節目，真性情的表現受到不少觀眾喜愛。

《金枝玉葉》令袁詠儀蟬翼影后。（影片截圖）