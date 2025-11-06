方力申老婆葉萱懷孕9個月曬巨肚　曾決定絕不生B：真的難以預料

方力申在2023年公開認愛細14歲的圈外女友葉萱（Maple），今年情人節無預警下宣布兩人已於美國結婚，之後方力申又在父親節當日公布太太懷孕喜訊，兩人即將榮升父母！方力申曾分享與老婆到醫院進行產檢及參觀病房、產房的短片，他更忍不住大讚BB：「靚過我呀個脊骨」。而葉萱現時已懷孕9個月，日前她就分享了一張對鏡自拍照大曬巨肚，大談即將為人母的感受，更自爆曾決定絕不生B！

方力申早前參加「2025世界先進游泳錦標賽」奪得金牌，老婆葉萱、父母及細佬都有到場見證。

方力申在今年2月14日情人節宣布與葉萱Maple結婚。

方力申與葉萱Maple背影照相當甜蜜。

方力申情人節宣布已跟細14年圈外女友葉宣在美國結婚。

節目中播出了方力申向葉萱求婚及婚禮的畫面。

葉萱表示：「致所有與我經歷同樣傷痛的女性，加油！我們一起撐住。」

方力申攜太太葉萱見陳秀珠。

相中所見，葉萱戴着Cap帽、身穿黑色貼身衫，孕肚十分明顯，她以韓文寫道：「最後一個月！！看着這個大肚子很開心很滿足，真的……實在領悟到媽媽的愛和犧牲，也很感嘆我身體的能力，真的很期待下一個階段。曾下定決心絕對不生孩子的我，還是走上這條路，也再次證明人生和生活真的難以預料。結婚後，想要孩子之後，馬上就懷孕了，今年真的……結婚、法院判決、懷孕、出書、第一次小型展覽會，啊~~~~~很充實。」

葉萱分享即將為人母的感受。

葉萱推出自傳《痕跡》。

葉萱舉辦迷你畫展。

方力申更陪老婆一起掛好畫作，相當貼心！

葉萱親自作畫送給老公。

上個月初懷孕8個月的葉萱曾突發入院，方力申在IG限時動態表示因自己當日全日要開工，所以由姨仔陪同太太入院，葉萱躺於病床上，手背上插着一支粗大針頭，疑似接受輸液治療，方力申透露老婆入院的原因：「原來孕婦唔夠鐵質會頭暈（血壓低）。佢琴日見暈，舒醫生叫佢今日入院補鐵，而我全日要工作，麻煩我嘅姨仔了。」雖然葉萱曾決定絕不生B，但如今踏入孕晚期的她亦十分期待BB出世！

方力申公開BB超聲波照。

方力申自爆太太缺鐵緊急入院。

葉萱於《以倖存者之名：深入韓國慘案》紀錄片節目上繼續發聲。

葉萱受訪時談到被韓國輿論攻擊，一度哭成淚人。

葉萱得知錄音證據被公開後，在中環街頭坐在教授身邊一度淚崩。

