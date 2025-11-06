失婚美魔女走出家暴出軌陰霾淨身出戶　61歲轉做模特行騷驚艷全場

羅霖是1991年亞洲小姐冠軍，1996年與富商劉坤銘結婚後先後誕下三名兒子，2013年離婚收場。羅霖之後以單親媽媽身份獨力撫養長仔劉子榕（Nathan）、次子劉子熙（Jordan）及幼仔劉子晉（Jonathan），又專心打拼事業，多年來美貌身材保養有道，收穫「美魔女」之稱。羅霖日前獲邀出騷，61歲再嘗模特滋味行Catwalk，外表極凍齡！

羅霖是亞姐冠軍。(小紅書)

羅霖換上校服仍相當有睇頭。（IG：@candylolam）

羅霖近日受邀出騷，她以露肩緊身性感長裙現身活動，展現曼妙身材，Fit到爆。羅霖又行紅地氈，氣質出眾，「登六」後絲毫不見老態。其後羅霖換上一身鑲閃片薄紗長裙，她自信地在台上行騷，揮手向觀眾打招呼。雖然她已61歲，不過仍發文指：「60歲的模特兒」，並標註：「越老越美麗」，看來年齡對羅霖來說只是數字！

羅霖是獨力湊大三子。(ig圖片)

羅霖與前夫劉坤銘育有三子。（candylolam＠IG）

羅霖曾透露婚姻破裂是涉及家暴及第三者，被問到為何願淨身出戶，羅霖解釋：「點爭取？人哋有計劃㗎嘛，我哋呢啲真係一張白紙，都冇呢啲咁嘅經驗。」她坦言當年動用六位數字，數以十萬計金錢打官司，爭取合理的贍養費，可惜被律師勸喻罷手，她說：「個女律師都同我講，佢話你唔好再打落去喇，對方有錢有時間，你又冇錢，你又要工作，你要湊三個小朋友，我驚你再打官司落，你個人會崩潰。真係會崩潰㗎，因為你要面對嘅嘢太多」。羅霖最終屈服，任由對方想給幾多就幾多。幸而三個兒子生性，均是學霸各有成就。羅霖離婚後亦工作不斷，每天只睡三數小時，咬緊牙關苦盡甘來。羅霖自爆年屆61歲經已領取「樂悠卡」，並正蜜運中，享受另一階段人生。

羅霖與三名兒子感情深厚。

羅霖兩個仔都似韓星。（IG@candylolam）

當年參選亞姐的羅霖。（小紅書：@羅霖Candy）

羅霖以大熱姿態奪冠。（小紅書：@羅霖Candy）