范冰冰捲逃稅風波7年失落海外影后　罕吐露心聲：關關難過關關過

現年44歲的內地一線女星范冰冰因2018年捲入陰陽合同逃稅風波，被內地封殺至今。來到香港的范冰冰向海外發展。近來她憑馬來西亞導演張吉安執導的《地母》角逐各大影展影后之位，雖然失落《第38屆東京國際電影節》影后，可是仍能在台灣影壇盛事《第62屆台灣金馬獎》一爭高下。向來霸氣正能量的范冰冰突然在社交網吐露心聲：「七年了，關關難過關關過！」

去年馬來西亞馬六甲州委任范冰冰為旅遊大使。（微博＠范冰冰）

范冰冰日前上載一張用手遮眼的笑相，並發文指：「七年了，關關難過關關過！生活真的把我訓練成一名堅韌的女性。我為整個團隊拍出了一部好電影而驕傲！愛你們每個人」。不粉少網民留言為范冰冰打氣。

范冰冰相隔9年後再度入圍金馬獎最佳女主角。（微博圖片）

范冰冰（微博@范冰冰）

范冰冰早前在訪談說到在內地娛圈消失5年無戲可演，范冰冰以因禍得福來形容：：「這為我打開了一扇新窗，讓我遇見了從未接觸過的題材與合作對象，也激發了新的創作能量。對我來說，這未嘗不是一份『饋贈』。這5年讓我停下來吸收、反思與學習，更深刻地理解生活。」她以「不破不立，觸底才能反彈」形容個人心態：「跌到最低點獲得了抵抗力、勇氣和新的情感深度，也都成了演員的燃料。」說到現時內地市場的現狀，冰冰直言：「問題在於如今的中國電影缺乏多樣性，觀眾更喜歡短劇，人們不再願意安靜地坐在黑暗的影院裏做夢，這是巨大的損失，不僅在中國，全世界都是如此。」她坦言如有機會重返內地拍戲，希望能有一部「真正對角色有感受」的作品。

范冰冰發文吐露心聲。（小紅書）

范冰冰為了電影《地母》親自下田務農。（Facebook圖片）

內地女星范冰冰粗壯的手臂以及肚腩亦成為熱話。（陳順禎攝）

范冰冰後巷影相。（IG@bingbing_fan）