網民指某電視台請人出手低得14K　見工提出18K竟被串「奢華生活」

電視圈向來人工不高，多年來幕後及幕前從業員因行業前景不明朗，和人工低等事實，流失率頗高。近日有網民於Threads發文，大爆向某電視台提出一萬8000至9000元人工，卻被壓價至一萬4000元，更被嘲：「呢個人工afford唔到你奢華生活嘅唔緊要照直講ok」。

唐文龍曾嘆電視台新演員人工低，攞最低工資。（葉志明攝）

日前有網民發文指向某電視台申請職位，被壓價至一萬4000元，「xxx勁 Apply 份工，佢打黎傾 問我expect幾多，嗱我已經講低咗，講18-19k，其實底線係20-21k 佢話畀唔到，我問佢range，佢話14k」。後網民指第一份工已是一萬5000元人工，對方卻指網民「冇經驗」，要求「從頭學起」，更串爆道：「如果你覺得話吖呢個人工 afford唔到你奢華生活嘅唔緊要照直講ok」。

吳家樂、鄧兆尊曾在網台節目《娛樂好好玩》討論劇集演員人工。（YouTube截圖）

網民不滿道：「我想問，18k可以有幾奢華？ 做咗7年野你出14k仲好意思gaslight人？Fresh grad 都低啦呢個價，我15k係8年前fresh grad價，果時幾錢個飯 我知自己值幾錢的，我就係堅持求職者都係揀緊僱主嘅人 祝佢係xxx做成世過奢華生活啦下」。網民之後再留言補充自己非「白紙」一張，並說：「唔啱就我唔in佢唔請，好X簡單」。

網民爆電視台人工出手低，引起網絡熱議。（網上圖片）

網民爆電視台人工出手低，引起網絡熱議。（網上圖片）