《新聞女王2》內地開播熱爆網　Man姐回歸攞頭彩帶挈首集招商登頂

「Man姐」佘詩曼強勢回歸電視劇《新聞女王2》！劇集今午於內地影視平台首播瞬即熱爆全網，劇迷反應熱烈。佘詩曼自身的吸金力早已不用懷疑，今次載譽歸來更帶挈劇集，成為全網港劇首集招商收入No.1，Man姐果然霸氣腳頭兼備！

「Man姐」佘詩曼強勢回歸電視劇《新聞女王2》。

佘詩曼阿佘近年演出多出劇集大受歡迎，內地香港人氣高企，早前就有報道指，單是今年大半年已接拍多達15個廣告，吸金力爆勁，隨着主演的《新聞女王2》內地今日首播，相信更加勢如破竹！個人廣告收益尚未點算，但劇集就率先受惠報喜，首集就有高達11個廣告數量，創下優酷2025年度劇集單集招商最高紀錄，單集廣告收入估計逾千萬；網絡上相關閱讀量破億，內地網民紛紛「恭迎Man姐回宮」，可見Man姐深得網民心。

佘詩曼阿佘近年演出多出劇集大受歡迎，內地香港人氣高企。

然而，廣告數量過多卻引發了部分觀眾的不滿，有觀眾反映「廣告多到影響觀劇」，廣告頻繁插入關鍵劇情，影響觀看體驗，引發網上對商業與內容平衡的討論。但總體來說，《新聞女王2》還是得到觀眾認同，好評不斷，首集的精彩劇情讓不少觀眾表示會繼續追看。

Man姐深得網民心。

至於劇情方面，《新聞女王2》延續了第一季的職場權謀與新聞倫理的犀利風格。戲中佘詩曼飾演的「文慧心」辭去SNK職位，創立網媒「公開平台」，與空降SNK的黃宗澤一較高下。