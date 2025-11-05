蔡思韵爆婚後申請度蜜月被拒　怕醜未慣稱呼劉俊謙老公：有啲尷尬

蔡思韵（Cecilia）與劉俊謙上月14日突發宣布婚訊，在日本輕井澤低調完婚。升呢「劉太」的蔡思韵，今日（05/11）到金鐘出席品牌活動，也是她婚後首次在香港公開露面，戴住婚戒的蔡思韵全程臉上都流露出幸福的笑容，期間不忘為老公揀禮物，sweet到爆！

蔡思韵表示目前專注事業，暫無生B計劃。（陳順禎 攝）

蔡思韵受訪時坦言新婚後生活極為忙碌，夫妻二人甚至沒有時間相處，更不要說去度蜜月。她透露日本婚禮結束後，便即刻飛往韓國工作，隨後又趕到台灣，宣傳其有份參演的鬼片，開心電影票房創新高。

談到蜜月計劃，蔡思韵顯得有些無奈，直言暫時完全沒有時間和計劃，因為兩公婆都排滿了工作。她笑言曾向經理人申請假期，希望能到歐洲放一個月長假，但經理人聽畢即說：「No」，更笑言希望傳媒能幫手予經理人壓力。

蔡思韵渴望放假一個月度蜜月，但遭經理人SAY NO。（陳順禎 攝）

蔡思韵又坦言自己完全未慣已為人妻的新身份，因為婚後相處時間太少，生活上未有太大轉變。當被問到是否已改口稱呼另一半為「老公」時，她露出怕醜神情：「嗌唔出嗰個稱呼，覺得有啲怕醜、有啲尷尬。」她表示目前仍沿用平時的稱呼方式，這個「秘密」只屬於二人，需要時間慢慢學習和適應一個新稱呼。

早前蔡思韵曾透露，老公在她沒有化妝，身穿運動衫的狀態下求婚，她表示已原諒對方，並透露當時是有朋友在場幫忙「夾計」，並偷偷拍下了整個驚喜過程。不過，當被問到會否公開這段珍貴影片時，蔡思韵則堅決表示：「唔會！一定唔會！」她解釋，因為兩人向來比較低調，希望將這些甜密時光留給自己。

至於在輕井澤舉行的婚禮，蔡思韵笑言是有預謀的，早於大半年前已開始籌備，因為心儀的教堂非常難預約，她和老公都很喜歡那裡的環境。她強調，婚禮旨在簡單、溫馨，只邀請了家人及最好的朋友參與，像一個小型派對，目前亦未有計劃在香港補辦婚宴。

蔡思韵婚後首次在香港公開露面，戴住婚戒的她全程臉上都流露出幸福的笑容

被問到生B計劃，蔡思韵笑著反問：「養多隻貓？唔好了，我已經有兩隻。」她隨後認真表示，暫時未有此計劃，希望先專注工作，並享受與另一半的二人世界。但老公有否想做爸爸？蔡思韵指二人未有時間討論此話題，大家互相支持對方的工作，實現了夢想先，而家中長輩亦非常尊重他們的決定。她亦不抗拒未來與老公「夫妻檔」拍戲，只要劇本和角色合適便可。

蔡思韵直言在工作上仍想衝刺，剛首次在韓國拍完戲的她，表示雖然過程中遇上語言不通，需依靠身體語言溝通，甚至鬧出「大頭佛」，但仍是很新奇好玩的嘗試，未來亦希望挑戰更多新角色。