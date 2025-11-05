泰星Mario Maurer來港與蔡卓妍歎麻辣火鍋　為新片搏盡由頭打到尾

曾參與港產片《感動她77次》的靚仔泰星馬里奧·毛瑞爾（Mario Maurer），今晚（05/11）現身金鐘，與《感》片拍檔阿Sa蔡卓妍、蔡思韵及倪晨曦一同出席品牌活動。

泰星馬里奧·毛瑞爾（Mario Maurer），今晚（05/11）與電影《感動她77次》中拍檔阿Sa蔡卓妍一起到金鐘出席活動。（陳順禎 攝）

Mario甫抵港便與阿Sa和蔡思韵等，出席品牌準備的歡迎晚宴。他受訪時，表示昨晚的歡迎晚宴非常棒，他品嚐了麻辣火鍋，而且已有一段時間未有與阿Sa見面，今次更可順道為對方提早慶生，非常開心。

Mario開心來港品嚐了麻辣火鍋。（陳順禎 攝）

Mario笑言自己對香港已非常熟悉，連阿Sa也這樣說。他透露自己有兩個最愛的必到之地，分別是旺角和銅鑼灣 。他解釋，香港的藝術玩具市場非常蓬勃，他享受到這兩區「尋寶」，搜羅不同的作品，特別是他熱衷收藏的Labubu。他更興奮地分享：「我甚至有自己的Mario Labubu！」雖然此行僅逗留三天兩夜，但Mario透露12月會再帶家人來港過聖誕節。可見他對香港的喜愛之情。

Mario預告聖誕會與家人再來港。（陳順禎 攝）

至於談及近況，Mario分享了其最新電影作品《4Tigers》，最近在泰國上映。他表示這部電影對他意義重大，因為這是他首次嘗試「時代動作片」。為了這部新片，Mario投入了大量體力。他形容電影由頭打到尾，拍攝期間每天都在打鬥，擁大量動作場面和騎馬戲份。他為此接受了約兩星期的嚴格訓練，而整部電影的拍攝期則長達近四個月。