蔡卓妍為家庭成員周街「乞食」平反　被問阿嬌同性緋聞咁回應

阿Sa蔡卓妍今日（05/11）與電影《感動她77次》泰國靚仔拍檔Mario Maurer，到金鐘出席服飾品牌活動。活動前一晚，兩人還應品牌邀請，與蔡思韵、魏浚笙等一齊打邊爐，兼順道為今個月生日的阿Sa預祝生日，玩得非常盡興。

阿Sa受訪時，透露慶祝活動於10月尾已「開啟」，差不多每天慶祝，很誇張。她笑言，為應付接連不斷的飯局，她現在被迫每天早上起床都要「行機」或「跑機」，「唔止係去水腫啊，係要Keep住個體能，如果唔係應付唔到佢哋，好恐怖㗎啲朋友！」她形容自己現在是「冇力玩」多於是「冇力食」。

提到家中近況，阿Sa開心表示增添了兩位「新成員」，一隻貓女和一隻小狗女，令家中「全女班」陣容更鼎盛。阿Sa笑指新來的小貓女剛到埗時非常瘦削，擁「醫美級」的V面，「好似打咗Botox，開曬眼頭咁」，但工人姐姐跟她說小貓女完全模仿大貓女「嚦咕」的生活模式「一食完就瞓」，以致現在越來越圓，令她很擔心。

阿Sa又分享了狗狗的趣事，她媽媽投訴她的兩隻愛犬，指牠們「每日都落街乞食」，原來是樓下相熟的舖頭覺得狗狗可愛，相約了工人姐姐在萬聖節帶牠們落街影相。阿Sa隨即為愛犬「平反」，笑說：「我同媽咪講唔係乞食，係啲人好心化緣。」

問到與好姊妹容祖兒和阿嬌（鍾欣潼）吃了生日飯局沒？阿Sa表示阿嬌鍾欣潼現時不在香港，但之前三餐生日飯中，阿嬌也出席了兩場。她更預告今年的生日派對同她同一日生日的C君一齊搞，「其實我哋講咗好多年，但總是因為工作而無法成事，今年好難得兩人都在港。（C君有太太陪伴，妳會否帶另一半出席？）唔話你知。」

對於阿嬌近日又被影到與密友皇甫聖華挽手行街，令外界再次揣測二人關係，阿Sa聞言即封嘴：「我無跟開呢條線喎。（妳見過皇甫聖華沒有？）我唔答你。無啊、唔知啊！」

另外，談到許紹雄（Benz）日前病逝，曾與對方多次合作的阿Sa，坦言聽到對方入院的消息時很震驚，因為許紹雄在她心目中一直很健康、很愛說笑。回想兩人昔日的相處，阿Sa表示：「我好鍾意聽Benz哥講佢哋以前拍戲啲嘢，或者講吓鵬哥（盧海鵬）有啲咩趣聞，我好鍾意聽佢講故事。」