新聞女王2｜黃宗澤惡鬥「man姐」佘詩曼　頭幾集已賤到出汁

萬眾期待的劇集《新聞女王2》昨日（5日）在內地平台優先播出，除了馬國明飾演的梁景仁一出場已經離世外，大部分《新聞女王》的角色都照舊會出現於第二輯。而鄧智堅所飾演的新聞總監一角，則換了由黃宗澤飾演的古肇華（Kingston），繼續與佘詩曼所飾演的文慧心惡鬥。

黃宗澤飾演的古肇華（Kingston），繼續與佘詩曼所飾演的文慧心惡鬥。（影片截圖)

其實開播之前，佘詩曼接受傳媒訪問時已經表示黃宗澤在劇中「好賤」，到底黃宗澤做了什麼事讓佘詩曼表示恨他透頂？就在首4集中數一數黃宗澤做了多少「壞事」才讓他這麼討厭。首先馬國明在第一集已經殉職，他所屬的公司「SKN」為他舉辦了一場追思會，但是黃宗澤卻把這場追思會變成一場「show」來辦，黃宗澤更在追思會上面對大家時就一副想哭的樣子，但一轉身就露出邪惡的微笑，令員工表示不滿。

馬國明在第一集已經殉職。（影片截圖)

黃宗澤卻把這場追思會變成一場「show」來辦。（影片截圖)

不是新聞系出身的黃宗澤向下屬下令：「生要見血，死要見屍。」不理會畫面是否能出街，只顧播出後能夠加插多少個廣告在中間，更認為廣告所賺的錢可以頂替畫面不能播出而罰的錢。即使面對著其他的大場面，例如：斬人，黃宗澤都是以廣告為先，為求賺錢為大。

黃宗澤為的只是廣告。（影片截圖)

在一次的採訪塌樓事件中，佘詩曼出動了直昇機來拍下一些新聞黃金畫面，但因為現場爆炸而影響了直昇機，黃宗澤突然說了一句：「跌落嚟就大新聞。」黃宗澤入主了「SKN」後，更指何廣沛飾演的「Ivan bb」在辦公室搞分化，成為了第一個被辭退的人，但原來一切都是黃宗澤與李詩嬅的奸計，變成了今輯第一個因權鬥而犧牲的人。

佘詩曼出動了直昇機來拍下一些新聞黃金畫面。（影片截圖)

黃宗澤呢一句好似有啲毒喎。（影片截圖)

黃宗澤好適合演呢啲角色。（影片截圖)

「Ivan bb」就咁就畀黃宗澤辭退。（影片截圖)

其實，由黃宗澤來演這種「皮皮的」角色很適合他，他所演的角色經常都是靈活多變。要他飾演一個很認真的樣子可以讓人以為他是忠的，但其實背後就是一個想盡計謀的人，他都能發揮得淋漓盡致。