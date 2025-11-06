影后女兒參加福布斯十大頂級奢華晚會　晉身歐洲上流家族地位超然

金像獎影后吳君如與名導陳可辛的寶貝女兒陳是知（Jillian）眨眼已19歲，一家三口感情極好，陳是知與媽咪更是特別親近。現年19歲的陳是知現已差不多跟媽咪一樣高，長得亭亭玉立的她，青春無敵，天生一副明星相。陳是知對演藝圈亦充滿興趣，近年不時隨父母出席公開活動。吳君如早前就透露女兒順利考入美國十大學府之一修讀表演科，已於9月份開學，對女兒感到驕傲。

吳君如與小時候的囡囡。(IG圖片)

吳君如獲陳可辛及愛女陳是知送上驚喜生日派對。（IG：@sandrangky）

遺傳了優良基因的Jillian身形Fit爆。（IG@jilliankchan）

陳是知近日再有好消息傳出，據悉她獲邀參與2025年的巴黎名媛舞會 (Le Bal des Débutantes)。在官方IG預告中，陳是知率先露面，相中可見她剪短了頭髮，分別穿上三襲不同款式的晚裝長裙，分別是紫色、粉色以及湖水綠色，展現其成熟高貴優雅又性感的一面，散發出不同的氣質。陳是知今次能獲邀參加巴黎名媛舞會，這不僅是對她個人魅力以及家族聲望的高度肯定，更意味著她作為舞會上東方面孔的新代表，已成為華人精英家庭閃耀國際社交界的有力印證。

陳是知獲邀參與2025年的巴黎名媛舞會 (Le Bal des Débutantes)，在官方IG預告中，率先露面。(IG圖片)

陳是知獲邀參加的巴黎名媛舞會 (Le Bal des Débutantes) 是福布斯排名世界十大頂級奢華晚會之一，所有出席的人都非富則貴，有皇室貴族，亦有名門望族以及明星二代。每年該舞會只會邀請約20位少女和她們的男舞伴參加，年齡需在16歲至22歲。

城中一眾名人二代，包括華為CEO任正非的小女兒Annabel (姚安娜)、賭王何鴻燊四房女兒何超盈、何超欣、外孫女何家晴、霍英東外孫女劉澤儀，林建岳女兒林心兒、利孝和夫人的兩位外孫女Alison Lee 和雷正殷（Alexandra Louey）、萬里委員長的孫女萬寶寶、陳雲的孫女陳曉丹、以及著名美籍華裔設計師貝聿銘的孫女Anna，也曾先後參加過這個舞會。2019年大會就邀請李連杰與利智的大女兒Jane、邱淑貞大女兒沈月參與盛事。2023年有甄子丹與汪詩詩的女兒甄濟如，去年則有任達華女兒任晴佳、名導張藝謀與芭蕾舞演員陳婷的女兒張壹嬌，而已故賭王何鴻燊四房孻女何超欣更是兩度出席。

